Anna Kournikova și Enrique Iglesias vor deveni părinți pentru a patra oară

Cuplul are trei copii și îl așteaptă pe al parulea. Enrique Iglesias a împlinit 50 de ani în primăvară, iar Anna Kournikova are 44 de ani. O persoană apropiată celor doi spune că aceștia sunt „plini de bucurie” în legătură cu venirea pe lume al bebelușului.

Anna Kournikova este însărcinată

Nu se știe în ce lună este însărcinată tenismena. Aceasta a fost fotografiaă într-o ținută casual, în care se obseva sarcina.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au gemeni - Lucy și Nicholas, în vârstă de 7 ani - și o fetiță Mary, în vârstă de 5 ani, căreia îi spun Masha.

Zvonurile despre o nouă sarcină au început să apară în această vară, când Anna Kournikova a mai fost surprinsă încă o dată într-o ținuă lejeră, în timp ce se afla la cumpărături alături de fiicele sale.

Enrique Iglesias a revenit pe scenă în Spania. După o pauză de 6 ani, acesta este un moment important în cariera sa. Fosta tenismenă nu a participat la eveniment, ceea ce a dat naștere la speculații. Cei doi se află împreună de 24 de ani. Ei s-au cunoscut la filmările pentru videoclipul „Escape”.

De atunci, lucrurile au continuat și au dorit să trăiască o viață departe de luminile reflectoarelor, fiind preocupați de creșterea copiilor, potrivit catine.ro.

