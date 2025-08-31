Cine sunt cele mai bogate vedete din 2025. Kim Kardashian, Taylor Swift și Rihanna, în topul miliardarilor lumii

Doar câteva zeci de celebrități din lume au reușit să treacă pragul fabulos al miliardului de dolari, iar printre ele se numără nume uriașe precum Taylor Swift, Kim Kardashian, Rihanna sau Oprah Winfrey.

Potrivit Forbes, vedetele nu mai fac bani doar din muzică, filme sau televiziune. Secretul lor? Afaceri profitabile, investiții smart și branduri care valorează miliarde.

Arnold Schwarzenegger – Terminatorul banilor

Fost guvernator, star de cinema și campion la culturism, Arnold a transformat succesul de la Hollywood într-o avere impresionantă. Investițiile sale imobiliare l-au dus direct în liga miliardarilor, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari.

LeBron James – regele terenului și al finanțelor

Primul jucător NBA care a devenit miliardar în timp ce joacă încă activ! Cu peste 1,3 miliarde de dolari, LeBron a strâns averea din salarii uriașe, sponsorizări de top și afaceri proprii.

Rihanna – regina hiturilor și a cosmeticelor

De la Umbrella la imperiul Fenty Beauty, Rihanna a devenit una dintre cele mai bogate femei din showbiz. Averea sa este estimată la 1,4 miliarde de dolari, majoritatea din afacerile beauty și fashion.

Taylor Swift – miliardara generației Z

Turneul Eras a făcut istorie și a umplut conturile cântăreței. Cu încasări de sute de milioane și investiții imobiliare, Taylor Swift are acum o avere de 1,6 miliarde de dolari și devine simbolul unei cariere construite inteligent.

Kim Kardashian – regina Skims și a luxului

Din reality show în imperiul afacerilor! Kim are o avere estimată la 1,7 miliarde de dolari, cea mai mare parte provenind din brandul Skims, evaluat la peste 4 miliarde. În plus, colecțiile sale de beauty și proprietățile de lux i-au consolidat statutul.

Jay-Z – rapperul care a spart toate barierele

Mogul al industriei muzicale, dar și businessman redutabil, Jay-Z a adunat o avere colosală de 2,5 miliarde de dolari din muzică, băuturi premium și investiții strategice.

Oprah Winfrey – regina talk-show-urilor și a imperiului media

Cea mai influentă femeie din televiziune are o avere estimată la 3 miliarde de dolari. Oprah rămâne un exemplu pentru întreaga lume, fiind prima femeie de culoare miliardară și una dintre cele mai puternice figuri din entertainment.

Celebritățile nu mai trăiesc doar din aplauze și covor roșu. În 2025, afacerile, brandurile și investițiile inteligente le-au transformat în adevărați giganți financiari.

