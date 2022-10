Cine este cel mai frumos bărbat din lume? Brad Pitt își tachinează prietenul. Reacția pe măsură a lui George Clooney

Brad Pitt l-a tachinat pe George Clooney, spunându-i că este cel mai frumos bărbat din lume.

„Dacă vorbesc din lumea cinematografică, pentru că este meseria mea în viața de zi cu zi, aș spune imediat Paul Newman. A fost o persoană cu adevărat specială, darnică, și caldă. Dacă ar fi să numesc pe cineva din prezent, ei bine, trebuie să-l numesc pe nenorocitul ăla de George Clooney, pentru că, de ce nu? De obicei îl dau mereu la o parte, iar el mă dă mereu la o parte, dar de data aceasta o să merg în altă direcție. Doar de data asta. George? Acesta este pentru tine”, a răspuns Brad Pitt la întrebarea "cine este cel mai frumos bărbat din lume", adresată în cadrul unui interviu pentru regista Vogue.

Reacția lui George Clooney a fost pe măsură.

“Păi, are dreptate în privința asta! Hai să recunoaștem. Are dreptate! Adevărul este că eu cred că prima dată când a răspuns, a spus că el este cel mai frumos bărbat din lume, dar probabil i-au spus că nu e ok să zică asta, și i-au cerut să mai filmeze o dată”, a replicat George Clooney, în în cadrul emisiunii CBS Morning.

