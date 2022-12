Angelo Badalamenti, compozitorul Twin Peaks, a murit la vârsta de 85 de ani

Angelo Badalamenti s-a născut în Brooklyn, în martie 1937, dintr-un tată proprietar al unei piețe de pește, cu o pregătire muzicală (percuționist în Sicilia). El a crescut ascultând operă italiană împreună cu familia sa, a început să ia lecții de pian la vârsta de opt ani și a obținut o diplomă de licență și un masterat la Manhattan School of Music. În timpul verii, cânta la pian în stațiunile din Catskills pentru spectacolele din Borscht Belt.

După facultate, a predat la gimnaziu. A compus un colind de Crăciun pentru elevii săi, care a ajuns pe PBS și care, în esență, i-a lansat cariera în divertisment - a scris, de asemenea, cântece pentru Nina Simone (Another Spring) și Nancy Wilson (Face It Girl, It's Over). A scris versuri pentru piese pentru filme precum „Gordon's War” și „Law and Disorder”, dar marea sa șansă a venit în 1986, când, printr-o serie de conexiuni în industrie, începând cu managerul de unitate Peter Runfolo, a fost rugat să o ajute pe Isabella Rossellini să cânte „Blue Velvet” pentru filmul lui Lynch.

„Se filma în Carolina de Nord, așa că m-au trimis cu avionul să mă întâlnesc cu Isabella și să văd ce pot face. Când am ajuns acolo, am intrat într-o cameră mică, doar cu Isabella și cu mine și un pian. Am lucrat cu ea timp de două sau trei ore la rând până când am obținut o dublă bună pe un mic recorder”, a declarat el într-un interviu acordat Culture.org. „David filma ultima scenă. I-am adus caseta de magnetofon. Și-a pus căștile pe urechi și imediat a spus: 'Asta e biletul! Este minunat!". A trebuit să îl întreb pe producătorul de linie ce înseamnă peachy keen”.

De asemenea, a ajuns să scrie piesa Mysteries of Love și a găsit-o pe Julee Cruise, care a murit la începutul acestui an, pentru a o cânta, începând o lungă colaborare între cei trei, care s-a extins până la serialul de referință al lui Lynch, Twin Peaks.

„David a simțit că muzica din Twin Peaks va trebui să acopere o mulțime de domenii, o gamă largă de stări: tristețe, pasiune, extaz, dragoste, tandrețe și violență. A vrut ca muzica să fie întunecată și abstractă”, a spus el. „Mi-a cerut o muzică care să smulgă inimile oamenilor”.

Badalamenti a lucrat și cu alți regizori, printre care Jane Campion (Holy Smoke!), Danny Boyle (The Beach), Paul Schrader (The Comfort of Strangers) și Walter Salles (Dark Water). De asemenea, a scris tema torței Flaming Arrow Torch pentru Jocurile Olimpice de vară de la Barcelona din 1992 și tema pentru Inside the Actors Studio. Dar mai presus de toate planează munca sa cu Lynch, care ar include The Straight Story, Twin Peaks: Fire Walk With Me, Lost Highway și Mulholland Drive.