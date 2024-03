Divorț la Hollywood. Natalie Portman s-a despărțit după 11 ani de căsnicie

Divorțul a fost finalizat luna trecută, potrivit People.

Despărțirea vine după ce în primăvara anului trecut au apărut în presa tabloidă zvonuri despre infidelitatea lui Benjamin Millepied.

Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al peliculei Black Swan, din 2010, care i-a adus lui Portman un Oscar pentru cea mai bună actriță.

Millepied a fost coregraful filmului și a ajutat-o pe Portman să învețe secvențele de balet pentru rol.

Natalie Portman a câștigat și un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță pentru acest rol și chiar a făcut o glumă despre relația lor când a ridicat premiul.

"A fost foarte greu la început, dar prietenii ei s-au mobilizat în jurul ei și au ajutat-o să treacă prin ce a fost mai greu", a povestit un prieten al cuplului. "Natalie a trecut printr-un an foarte greu și dureros, dar a ieșit mai puternică și își găsește bucuria în familia ei, în prietenii ei și în munca ei", a adăugat el.

"Prioritatea a fost să asigure o adaptare ușoară pentru copiii ei. Ea și Ben își iubesc cu adevărat copiii și sunt la fel de concentrați pe a fi cei mai buni co-părinți posibil. Nimic nu este mai important".

Natalie Portman, în vârstă de 42 de ani, a mai jucat în filme precum 'Black Swan' (2010), pentru care a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. De asemenea, ea a interpretat-o pe soția fostului președinte John Kennedy în filmul 'Jackie' (2016). Actrița filmează în prezent 'Fountain of Youth', în regia lui Guy Ritchie. De asemenea, ea va juca în serialul de televiziune 'Lady in the Lake'.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹