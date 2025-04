Sebastian Burduja: Se impune o actualizare a plafoanelor care stabilesc pragul de vulnerabilitate pentru consumatori

'Pentru perioada de după 1 iulie - și mă refer aici la energie electrică, pregătim împreună cu Ministerul Muncii - au avut loc deja trei întâlniri tehnice foarte aplicate - acest mecanism pentru consumatorii aflați în sărăcie energetică, deci consumatorii vulnerabili, cei care au probleme, pentru care plata facturilor la utilități reprezintă o povară. Noi considerăm că se impune o actualizare a plafoanelor care stabilesc acest prag de vulnerabilitate. Este un punct de vedere al Ministerului Energiei. Deci, o lărgire a plajei de beneficiari, astfel încât să acopere toate cazurile posibile. De asemenea, în acest interval de timp ne dorim să creștem această lichiditate în piață, deci producătorii să vândă mai mult, furnizorii să cumpere mai mult, poate chiar și traderii să comercializeze mai multă energie electrică, astfel încât, în final, prețurile să aibă o evoluție corectă', a menționat Sebastian Burduja, la Forumul Energiei, organizat de Financial Intelligence.



El a subliniat că prețurile pe piața energiei electrice și a gazelor au cunoscut creșteri importante de la începutul acestui an.



'Pe buzele tuturor este schema de compensare, plafonare, evoluția pieței - și aici convingerea mea este că vom reuși să găsim împreună cea mai bună formulă. Se știe faptul că prețurile pe piața energiei electrice și a gazelor au cunoscut creșteri importante de la începutul acestui an, odată cu stoparea tranzitului gazului rusesc prin Ucraina. Ceea ce s-a întâmplat la Sumi, tragedia din ziua de Florii, arată încă o dată faptul că cei care care au invadat Ucraina nu au niciun fel de limită, de umanitate - și deciziile care sprijină efortul Ucrainei de a rezista în fața acestei agresiuni armate sunt corecte. Sigur că ele au avut repercusiuni și pentru România și pentru restul Europei, inclusiv prin creșteri de până la 60% pe piața gazului și de 25-30% pe piața energiei electrice din Europa. În ceea ce privește România, continuarea acestei scheme de compensare-plafonare până la 1 iulie pentru energie electrică și 1 aprilie anul viitor pentru gaz este bazată pe obiectivul de a-i proteja pe români', a adăugat ministrul Energiei.

AGERPRES