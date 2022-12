Elon Musk NU mai este cel mai bogat om de pe planetă. Cine i-a luat locul

El este astfel primul european care a ajuns în fruntea clasamentului miliardarilor lumii, realizat de Bloomberg. Averea acestuia se ridică la 171 de miliarde de dolari, depășind-o pe cea a fondatorului Tesla și SpaceX, Elon Musk, care se situează la 164 de miliarde de dolari. Anterior, Arnault l-a detronat pe Musk și în lista Forbes a miliardarilor lumii, publicată săptămâna trecută, scrie cnn.com.

Averea netă a lui Musk a scăzut în acest an cu 107 miliarde de dolari, în timp ce veniturile lui Arnault s-au redus cu doar 7 miliarde de dolari. Motivul se regăsește parțial în performanța acțiunilor companiilor deținute de aceștia.

Nici achiziția platformei de socializare Twitter nu l-a ajutat pe miliardarul american, însă nu există pericolul să ajungă mai jos în clasament deoarece averea sa rămâne confortabil mai mare decât cea a industriașului indian Gautam Adani, estimată la 125 de miliarde de dolari, și a fondatorului Amazon Jeff Bezos, de 116 de miliarde de dolari.

În timp ce prețul acțiunilor Tesla a scăzut cu 54% în acest an, acțiunile LVMH s-au menținut la nivel constant, susținute de vânzările ridicate din SUA și Europa. Piața de lux a rămas relativ stabilă în acest an, în pofidat inflației ridicate care i-a determinat pe clienții mai puțin înstăriți să-și schimbe obiceiurile de cheltuieli. LVMH are o valoare de piață de 386 de miliarde de dolari.

Un miliardar discret

Născut la Roubaix, nordul Franței, Bernard Arnault are 73 de ani. A absolvit prestigioasa Ecole Polytechnique din Paris. Și-a început cariera în compania de construcții a familiei, Ferret-Savinel, devenind președintele acesteia în 1978, după promovări succesive.

Șase ani mai tarziu, guvernul francez cauta un nou investitor care sa preia Boussac Saint-Freres. Grupul de textile era falimentar însă deținea un activ cheie: Christian Dior, celebra casă de modă franceză. Arnault a achiziționat pachetul majoritar al companiei, readucând-o pe profit și lasând o strategie de dezvoltare care a adus-o în poziția de lider pe piața produselor de lux.

„În acest proces, el a revigorat brandul Christian Dior, ca piatră de temelie a noii organizații”, se arată într-o biografie de pe site-ul LVMH.

Dar Arnault nu s-a oprit aici. A cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al LVMH în 1989, la doi ani după ce grupul s-a format prin fuziunea dintre Louis Vuitton și Moet Hennessy. De atunci este președinte și CEO al companiei. Deși numele său nu este foarte cunoscut, numărul mărcilor în care acesta a jucat un rol esențial este în creștere.

În ultimele trei decenii, omul de afaceri francez a transformat LVMH într-o mare putere pe piața bunurilor de lux, cu 75 de branduri de vin, băuturi spirtoase, îmbrăcăminte, articole din piele, parfumuri, cosmetice, ceasuri, bijuterii, călătorii de lux și sejururi la hotel. El a deschis primul magazin Louis Vuitton din China, la Beijing, în 1992.

LVMH a finalizat preluarea, în valoare de 15,8 miliarde de dolari, a celebrei case de bijuterii americane Tiffany & Co, în ianuarie 2021, cea mai mare achiziție realizată vreodată din industria de lux.

Eforturile filantropice ale lui Arnault sunt urmărite în principal prin intermediul LVMH, care își concentrează patronajul pe artă și cultură. În 2019, grupul a donat 212 de milioane de dolari pentru a ajuta la reconstruirea catedralei Notre Dame din Paris, după un incendiu devastator.

El a deținut mult timp titlul de cel mai bogat european, dar are o atitudine mai discretă față de excentricul Elon Musk și nu este activ personal pe nicio platformă de socializare. În octombrie 2022, el a anunțat pentru Radio Classique, deținut de LVMH, că și-a vândut avionul privat deoarece îi era rușine din cauza utilizării frecvente a acestuia.

Bernard Arnault este căsătorit și are 5 copii, toți lucrând în prezent la LVMH sau la una dintre mărcile sale.