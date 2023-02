Superba fiică a lui David Hasselhoff, Taylor, s-a căsătorit

Taylor Hasselhoff s-a căsătorit cu logodnicul ei, Madison Fiore, în Escondido, California.

„A fost atât de grozav să îi putem aduna pe toți cei din familiile și prietenii noștri și să îi avem pe toți în aceeași cameră”, a declarat ea pentru People despre nunta lor, adăugând că invitații au călătorit din toată lumea pentru a participa.

Tatăl și-a condus fiica la altar pe melodia „Bittersweet Symphony”, iar tinerii căsătoriți au dansat mai târziu primul lor dans pe melodia „Can't Help Falling in Love With You”, interpretată live de o trupă.

Taylor Hasselhoff a dezvăluit că s-a logodit în decembrie 2021, scriind pe Instagram: „Dacă cineva mi-ar fi spus că îmi voi întâlni viitorul logodnic pe o aplicație de dating aș fi spus „Pariu!”. Madison, ești cel mai bun prieten și sufletul meu pereche & absolut nu pot să aștept să îmi petrec restul vieții cu tine. Ești stânca mea, lumina mea și acum logodnicul meu! Am reușit, iubito!!! TE IUBESC!!!", a scris ea pe Instagram alături de imagini cu cuplul înconjurat de petale de trandafiri.

Cei doi se îndreaptă acum spre luna de miere în Costa Rica.

(sursa: Mediafax)