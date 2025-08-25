Gigi Becali NU vrea să fie nașul fiului lui Ianis Hagi: „Cum să botez, mă?"

x close
25 Aug 2025
Gigi Hagi este bunic, după ce fiul său Ianis, și soția acestuia, Elena, au devenit părinții unui băiețel, pe 20 august 2025, căruia i-au ales numele Georgios

Pregătirile pentru botez sunt în desfășurare, însă o surpriză a venit din partea lui Gigi Becali, care a refuzat să fie nașul copilului, motivându-și decizia într-o intervenție publică.

Ce spune Gigi Becali despre botez

Invitat în emisiunea Fotbal Club, după meciul Metaloglobus - Rapid, Becali și-a explicat refuzul.

Cum să botez, mă? La noi nașul este ales din familie, încă din copilărie, și nu se schimbă”, a spus Gigi Becali. „Eu, când l-am pus naș pe Gică, se întâmpla în 1994, la cununia cu Luminița Becali, pentru că nașii mei bătrâni nu mai erau și nici urmașii lor. Altfel, nu-l puneam. Nu se pune naș așa, ca la voi. Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține la tradiție. El are deja un naș și vrea să respecte asta.

Gigi Becali are o relație apropiată cu familia Hagi și este finul de cununie al lui Gică Hagi.

