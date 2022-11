Kate Winslet a plătit factura URIAȘĂ la energie a unei mame cu o fiică grav bolnavă

Suma exorbitantă provine din consumul mare de electricitate, necesar menținerii în viață a fiicei acesteia, scrie bbc.com..

Carolynne Hunter a fost avertizată de Consiliul din Clackmannanshire asupra faptului că facturile vor ajunge la sume și mai mari anul viitor.

Fiica acesteia, Freya, în vârstă de 12 ani, suferă de paralizie cerebrală severă și este conectată la un tub de oxigen pentru a putea respira.

Kate Winslet a donat 17.000 de lire sterline paginii GoFundMe a familiei și i-a transmis urări de sănătate mamei și fiicei sale.

Carolynne Hunter are 49 de ani și a fost impresionată atunci când actrița din Titanic a intervenit când a auzit de cazul ei, transmit de BBC Scotland.

"Când am auzit de bani, am izbucnit în lacrimi. Am crezut că nici măcar nu sunt reali. Încă mă gândesc dacă este real?!"

Până acum, aceasta plătea circa 6.500 de lire pe an pentru echipamentele fiicei sale și pentru încălzirea locuinței dar cum prețurile au explodat, sumele necesare vor fi tot mai mari. Ea spune că a oprit căldura în majoritatea camerelor pentru a face economii. Carolynne lucrează cu normă întreagă și are un salariu mediu, prin urmare nu beneficiază de măsuri de sprijin.

Ea este acum înfrijorată și de posibilele întreruperi în furnizarea gazelor în timpul iernii, care ar pute în pericol viața Freyei. Fetița respiră printr-un tub de oxigen, mai ales în timpul nopții.

Familia are nevoie de ajutorul a cel puțin două asistente medicale din sistemul național de sănătate britanic sau de personal de suport auto-dirigat, o formă de îngrijire socială. Personalul monitorizează ritmul cardiac al Freyei, precum și nivelul de oxigen, și efectuează aspirații frecvente pentru a-i menține căile respiratorii curate.

În ultimele luni, camera Freyei a fost singura care a fost încălzită pentru a-i menține o atmosferă confortablă pentru copil și personalul care o îngrijește dar chiar și așa doamna Hunter spune că a redus temperatura.

„Deja ne este frig și nici măcar nu sunt încă temperaturi foarte scăzute. Cer personalului să nu pornească încălzirea decât dacă este necesar. Consiliul a montat panouri solare pentru a ajuta în cazul întreruperilor, dar nu cred că vor avea efect asupra costului facturii”, explică mama.

Înainte de donația actriție Kate Winslet, doamna Hunter a spus că cea mai mare teamă a ei este să se confrunte cu sărăcia energetică, pe fondul crizei economice din Marea Britanie.

Deși banii le-ar putea îmbunătăți situația, criza continuă a costului vieții este încă o preocupare majoră.

O prognoză a Cornwall Insight din luna octombrie arată că plafonul prețului la energie ar putea crește cu 73% pentru consumatorii medii, deși predicția ar putea fi afectată semnificativ de schimbarea prețurilor cu ridicata.

Iar informațiile din mass-media despre taxele și opțiunile de cheltuieli ale guvernului înainte de Declarația de toamnă au fost dominate de discuțiile despre o „gaură neagră” în finanțele publice.

Doamna Hunter a spus că și-ar dori să vadă guvernele din Scoția și Marea Britanie intervenind pentru a sprijini familiile unde există probleme grave de sănătate și care ar putea ajunge în situații extreme.

„Nu am vorbit pentru a obține donații, dar, în același timp, trebuie să mă asigur că Freya este în regulă. Voi fi ajutată, dar ce vor face toți ceilalți? Am vrut ca guvernul să știe și să facă ceea ce trebuie.Nu ar trebui să fie o celebritate care să intervină".