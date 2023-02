Keanu Reeves a cerut ordin de protecție împotriva unui presupus urmăritor

O instanță din Los Angeles a emis ordinul după ce vedeta hollywoodiană a acuzat că un bărbat în vârstă de 38 de ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, îl urmărește din luna noiembrie 2022. În petiție se arată că individul a „aparut de mai multe ori neinvitat acasă la actor” și „se presupune că a urmărit, hărțuit și pătruns pe proprietatea acestuia”, scrie marca.com.

Keanu Reeves has been granted a temporary restraining order against an alleged stalker who has repeatedly trespassed the star's Los Angeles County residence, and at one point left a DNA kit in a backpack on his doorstep https://t.co/3ZM6tWOH6e pic.twitter.com/gD0geiX5Wj