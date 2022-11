Ultima oră! Lidia Buble, condamnată la închisoare cu suspendare pentru mită

„Condamnă inculpata BUBLE LIDIA la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de dare de mită. În baza art. 91 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare pe o durată de 2 ani. În baza art. 93 alin. 1 şi alin. 2 lit. b c.pen pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii în comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul loc. Bucureşti -Agen?ia Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti, pe o perioadă de 90 de zile. Atrage atenţia inculpatei că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi dispune executarea pedepsei”, potrivit deciziei tribunalului.

Totul a început în noaptea de 14 spre 15 ianuarie 2021, atunci când Lidia Buble a fost oprită de doi agenți de poliție pentru un control de rutină. Ca să nu primească nicio sancțiune din partea polițiștilor, vedeta le-a oferit 900 de lei, la sfatul unui prieten, ca să-și vadă liniștită de drum. Anchetatorii au intrat pe fir chiar în timp ce se negocia șpaga, fiindcă Lidia Buble l-a sunat, de față cu polițiștii, ca să îi ceară un sfat, pe un prieten, care, fără să știe, era ascultat de DIICOT într-un dosar legat de siguranța națională, potrivit Spynews. Cei de la DIICOT au trimis-o pe artistă în judecată și, de asemenea, și pe cei doi agenți, dar și pe Dragoș Presură, cel care a îndemnat-o să facă acest gest.