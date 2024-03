Ce spune Liza Minneli despre clipele grele prin care a trecut: "Continuați să mergeți înainte, ăsta e secretul”

Tragediile din viața Lizei Minneli: 4 căsnicii eșuate, 2 soți gay, depresii, avorturi și abuz de substanțe

Fiica actriței Judy Garland și a regizorului Vincent Minelli, Liza Minelli este actriță și cântăreață, afirmându-se încă din copilărie. S-a născut la 12 martie 1946 și a obținut premiul Oscar la numai 27 de ani pentru rolul din musicalul Cabaret.

Este astăzi una dintre legendele Hollywoodului, cu un talent și o voce nemaipomenite.

Artista a împlinit 78 de an pe 12 martie și, într-un interviu acordat pentru People, ea spune că este recunoscătoare pentru toate provocările de care a avut parte în toți acești ani deoarece au ajutat-o să fie mai puternică.

„Sunt atât de recunoscătoare pentru toate urările de bine și pentru dragostea din partea oamenilor. Nu doar de ziua mea, ci întotdeauna. Mi-aș dori să știu cum să mă comport la vârsta mea, dar, ghiciți ce? Nu am fost niciodată atât de bătrână! Doar continuați să mergeți înainte, ăsta e secretul”, a declarat Liza Minneli, în ziua în care a împlinit 78 de ani.

A avut propria ei emisiune „Liza with a Z” în 1972 și roluri în alte musicaluri, precum The Act (1977), The Rink (1984) și concertul Liza's at The Palace (2008).

Liza Minneli a avut o relație foarte apropiată cu mama sa, iar după moartea acesteia a suferit mult.

Viața sentimentală a fost tulburată de alegeri nepotrivite. S-a căsătorit prima dată cu muzicianul Peter Allen, dar au ajuns rapid la divorț, după ce, în 1974, l-a prins pe soțul ei în casă cu un alt bărbat. Atunci a aflat că partenerul ei era gay, a divorțat și s-a căsătorit din nou cu Kack Haley Jr, cel care jucase și în Vrăjitorul din Oz. Au ajuns laa divorț după 5 ani de căsnicie.