Povestea de dragoste unei cântărețe de muzică populară. Artista a fost la un pas de moarte

„Aveam 24 de ani. Nu am rămas în spital, pentru că simțeam că mor acolo. S-a întâmplat ca într-o noapte să moară un bărbat lângă mine, pentru că eram undeva într-un salon unde erau și bărbați și femei. Am zis că vreau să plec pe semnătură, că dacă Dumnezeu mă va lua, să mă ia acasă. Am stat acasă, și nimic nu te poate ajuta în lumea asta, și nimic nu îți poate da mai multă putere decât copiii. Dragoș avea 5 ani și jumătate, iar Alexandru 13”, a mărturisit Maria Ghinea, pentru Acces Direct.

Ea spune că și-a găsit puterea datorită băieților ei, Alexandru, care atunci avea 13 ani, și Dragoș, care avea numai 5 ani și jumătate. Artista susține că nu vrea să își refacă vreodată viața alături de vreun alt bărbat.

„Când stăteau unul în stânga și celălalt în dreapta, îmi spuneau: „Ridică-te mami, că te vom ajuta noi și vei merge sprijinită de noi” Am stat aproape 3 luni (n.r. la pat) și cumva eu am fost cea care am zis că dacă o să împlinesc 3 luni, directorul de la acea vreme va face o comisie și mă va scoate la pensie și eu nu am voie... Nu mai vreau să fac lucrul ăsta niciodată (n.r. să își refacă viața). Dacă ai ști cât de fericită sunt că sunt liberă”, a adăugat artista, potrivit spynews.ro.