Prințul Harry își va publica memoriile la sfârșitul anului viitor

Prinul Harry își va publica memoriile la sfârșitul anului viitor la editura Penguin Random House. El va povesti despre dificultățile prin care a trecut, scrie AFP

''Am purtat numeroase pălării de-a lungul anilor, la propriu şi la figurat, şi sper ca, prin relatarea poveştii mele, suişurile şi coborâşurile, greşelile, lecţiile învăţate, să pot ajuta şi să arăt că, indiferent de originile noastre, avem mai multe în comun decât credem. Scriu acestea nu din perspectiva prinţului care am fost de la naştere, ci a omul care am devenit'', a spus acesta.

El are 36 de ani și a renunțat la obligațiile sale ca membru al familiei regale britanice, mutându-se, alături de soția sa Megan Markle, în Los Angeles, SUA.Cei doi au acordat un interviu tv pentru Oprah Winfrey, care a sporit tensiunile.

Ediitura a transmis că vor fi publicate amintiri intime și sincere ale prințului.

Banii obținuți din încasări vor fi donați.

Totodată, fundația ducilor de Sussex, Archewell, a anunțat că va produce un serial de animație pe Netflix pentru a ajuta la emanciparea tinerelor fete, prin realizarea de personaje femininte cunoscute în istorie.