Robbie Williams dezvăluie că are sindromul Tourette

Robbie Williams a făcut noi dezvăluiri despre sănătatea sa mintală. Cântărețul britanic în vârstă de 51 de ani a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette. Într-un nou episod al podcastului I'm ADHD! No You're Not , el vorbește despre „gânduri intruzive”, pe care le consideră acum o parte integrantă a afecțiunii.

„Mergeam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive sunt inerente sindromului Tourette ”, explică el. În același interviu, cântărețul dezvăluie că a fost diagnosticat și cu „trăsături autistice”, fără a prezenta vreo tulburare reală.

Deja diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție (ADHD) de aproximativ douăzeci de ani, fostul cântăreț al trupei Take That s-a luptat cu mai multe dependențe de când a devenit faimos, la începutul anilor 1990.

Cântărețul a trecut prin mai multe internări în centre de reabilitare, în special din cauza alcoolului și drogurilor. „Cred că este genetic. Unii oameni au prepoziții care spun că vor să-și facă rău ”, i-a spus el lui Laurent Delahousse la France 2 în 2024, ca parte a promovării filmului său biografic Better Man . Filmul prezintă luptele lui Robbie Williams cu faima, dependența și sindromul impostorului.

