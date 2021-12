Un celebru actor american a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de filmare

Celebrul actor american George Clooney a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o singură zi de filmare dar a refuzat, scrie DPA.

"Mi s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru o zi de filmări la o reclamă a unei companii aeriene, însă am vorbit cu Amal despre asta şi am decis împreună că nu merită. Reclama era asociată cu o ţară care, deşi este un aliat, uneori ridică semne de întrebare, aşa că m-am gândit 'Ei bine, nu merită", a spus George Clooney pentru The Guardian.

George Clooney are 60 de ani și este căsătorit din 2014 cu Amal Alamuddin, de origine libaneză, în vârstă de 43 de ani. Ea este avocat pentru drepturile omului. Cuplul are doi copii gemeni, născuți în 2017.