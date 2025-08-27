Istoria cartofului, la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu

„Istoria cartofului în Transilvania”, o inițiativă culturală care și-a propus să valorifice patrimoniul agricol, gastronomic și documentar al regiunii. Programul este construit în jurul unor documente istorice autentice, aflate în colecțiile Muzeului Brukenthal și ale Arhivelor Naționale, care atestă măsurile adoptate în secolele XVIII–XIX privind înlocuirea culturilor de grâne cu plantații de cartofi, ca răspuns strategic la crizele alimentare ale epocii. Un moment esențial al acestei pagini de istorie este acela că primii cartofi plantați experimental în Europa de Sud-Est au fost cultivați în grădinile Palatului Brukenthal din Avrig, la inițiativa guvernatorului Samuel von Brukenthal.

Cele două palate identice din județul Sibiu care au fost construite de fostul Guvernator al Transilvaniei, Samuel von Brukenthal, la Sibiu și la Avrig, fac parte din circuitul cultural și turistic al României, reprezentând în sine o pagină importantă de istorie. Acum, palatele colaborează, în cadrul unui eveniment cultural care va dezvălui publicului din România cum a adus Samuel von Brukenthal cartoful în Transilvania și în gastronomia locală.

Baronul de Brukenthal a fost un despot, dar are și merite deosebite, printre altele fiind și un vizionar al agriculturii moderne. El a susținut introducerea plantelor utile aduse din Europa de vest, iar primele experimente le-a făcut chiar în propriile grădini de la reședința de vară pe care și-a construit-o la Avrig, foarte aproape de Sibiu.

Prin această inițiativă a lui, Transilvania a fost conectată la rețelele de inovație agricolă europeană, iar cartoful a devenit un element central în asigurarea securității alimentare în zonă. Acum, Sibiul și împrejurimile au devenit un reper cultural și turistic de toamnă, prin organizarea de expoziții tematice, festivaluri, evenimente culinare și educaționale dedicate cartofului – un aliment cu o poveste globală, dar cu rădăcini profunde în istoria locală.

Colaborarea Palatelor Brukenthal

Cartoful - deși pare banal în zilele noastre - este o punte între patrimoniul documentar, tradiția gastronomică și turismul sustenabil, cu potențial real de atracție pentru vizitatori din România și din întreaga Europă. Aceste elemente stau și la baza evenimentului cultural și gastronomic organizat de cele două palate ale baronului Samuel von Brukenthal – la Sibiu și Avrig: „Istoria cartofului în Transilvania”, eveniment ce va avea lansarea sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 14:00, la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.

„Această inițiativă culturală inedită propune o incursiune în istoria agricolă, gastronomică și documentară a regiunii, evidențiind rolul esențial al cartofului în transformarea societății și alimentației europene. Vizitatorii vor avea ocazia să vadă primele documente istorice care au stat la baza cultivării cartofului în Transilvania, să participe la prezentări tematice și, nu în ultimul rând, să se bucure de degustări de specialități din cartofi – atât rețete tradiționale transilvănene, cât și preparate inspirate din bucătării internaționale, oferite de Pardon Café, membru al Historic Cafés Route din Sibiu. Atmosfera va fi completată cu specialități din cafea oferite de Historic Cafés Route, pentru o experiență culturală și culinară desăvârșită”, a explicat Arnold Klingeis, ambasadorul în România al Historic Cafés Route - o rută culturală certificată de Consiliul Europei, care promovează patrimoniul cultural, social și arhitectural al cafenelelor istorice din Europa.

Arnold Klingeis este și cel care a avut inițiativa de a reconstrui Oranjeria Palatului Brukenthal din Avrig, introducând cafeneaua palatului în această rută culturală certificată de Comisia Europeană. Astfel s-a născut colaborarea celor două palate Brukenthal pentru evenimentul cultural din acest weekend.

Rutele culturale ale Consiliului Europei

Cafenelele istorice incluse în această rută europeană au anumite particularități - sunt amplasate adesea în clădiri cu valoare artistică și istorică, au fost de-a lungul timpului adevărate centre ale vieții intelectuale, locuri de întâlnire pentru artiști, scriitori, filosofi și lideri politici. Ruta are ca obiectiv conservarea memoriei acestor locuri și promovarea lor ca simboluri ale dialogului intercultural și ale identității europene.

Rutele culturale ale Consiliului Europei reprezintă un program emblematic, dedicat promovării patrimoniului comun al continentului european. Aceste rute pun în valoare diversitatea identităților naționale și regionale prin subiecte istorice majore, contribuind astfel la dialog intercultural, cooperare transnațională, educație culturală și turism responsabil.

Tematicile abordate – de la moștenirea romană și influențele bizantine, la rutele comerciale medievale sau patrimoniul gastronomic – reflectă bogăția și complexitatea Europei. În acest cadru, Historic Cafés Route, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu sprijinul Arhivelor Naționale ale României, lansează programul „Istoria cartofului în Transilvania”.

