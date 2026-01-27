Nu îți amintești ce visezi noaptea? Iată ce înseamnă, de fapt

Mulți oameni spun des: „Eu nu visez niciodată”. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Toți oamenii visează, dar nu toți își amintesc visele. Diferența dintre a visa și a-ți aminti visul este esențială și spune multe despre somn, creier și starea noastră emoțională.

Toți oamenii visează?

Da, toți oamenii visează, fără excepție, atâta timp cât dorm normal. Visele apar în principal în faza de somn REM (Rapid Eye Movement), care se repetă de mai multe ori pe noapte.

Un adult are, în medie:

4–6 episoade de visare pe noapte

fiecare vis poate dura de la câteva secunde la peste 20 de minute

Chiar și persoanele care susțin că nu visează deloc visează, dar nu își amintesc conținutul viselor la trezire.

De ce nu îți amintești visele?

Faptul că nu îți amintești visele este normal și are mai multe explicații.

1. Te trezești în afara fazei REM

Visele sunt reținute mai ușor atunci când te trezești direct din somnul REM.

Dacă alarma sună în timpul somnului profund, creierul „șterge” rapid conținutul visului.

2. Nivel ridicat de stres sau oboseală

Stresul cronic și oboseala extremă pot afecta:

memoria pe termen scurt

capacitatea creierului de a „salva” visele

Paradoxal, deși stresul poate intensifica visele, el reduce șansele de a le reține.

3. Somn fragmentat sau de slabă calitate

Trezirile dese, insomnia sau somnul superficial afectează ciclurile REM, ceea ce duce la:

vise mai scurte

vise greu de accesat conștient

4. Creierul nu consideră visul „important”

Creierul filtrează informațiile. Dacă visul nu are o încărcătură emoțională puternică, el este eliminat rapid, la fel ca multe detalii banale din viața de zi cu zi.

5. Anumite medicamente sau alcool

Unele substanțe pot:

reduce durata somnului REM

bloca consolidarea memoriei viselor

Ce înseamnă dacă NU îți amintești visele?

Nu este un semn negativ.

Nu indică o problemă psihologică sau neurologică, în majoritatea cazurilor.

Poate însemna:

ai un somn stabil și profund

nu te trezești des în faza REM

creierul tău prioritizează recuperarea fizică

În schimb, persoanele care își amintesc foarte des visele:

au treziri mai frecvente

sunt mai sensibile emoțional

au o activitate cerebrală intensă în somn

Ce înseamnă dacă îți amintești visele foarte rar?

Este absolut normal. Majoritatea oamenilor:

își amintesc 1–2 vise pe săptămână

sau doar visele foarte intense, emoționale ori bizare

Visele memorabile sunt, de obicei, legate de:

frică

dorințe puternice

conflicte interioare

evenimente importante din viața reală

Poți învăța să îți amintești visele?

Da. Dacă îți dorești acest lucru, poți încerca:

să te trezești fără alarmă, când este posibil

să stai câteva secunde nemișcat la trezire

să notezi orice fragment de vis, chiar dacă pare nesemnificativ

să acorzi mai multă atenție stării tale emoționale

Creierul „învață” că visele sunt importante și începe să le păstreze mai ușor.

Visele au un rol real?

Da. Studiile arată că visele contribuie la:

procesarea emoțiilor

consolidarea memoriei

creativitate

rezolvarea problemelor

Chiar dacă nu ți le amintești, visele își fac treaba.