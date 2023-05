OZN filmat în Ungaria. Imaginile au devenit virale pe internet

Acesta a fust surprins cu ajutorul unei drone în iunie 2020, în Csobánka, un sat în comitatul Pest, din nordul Ungariei. Când a analizat mai bine filmarea, Andras Horvath a observat un obiect în formă de cilindru şi a postat imaginile pe reţelele sociale pentru a identifica obiectul misterios, scrie antena3CNN.

Este un obiect aparent metalic, fără aripi, care traversează cerul cu mare viteză şi dispare printre nori.

