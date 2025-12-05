Profeția Babei Vanga. Evenimentul care va schimba lumea este aproape! Ce se va întâmpla vineri, 5 decembrie

Clarvăzătoarea de origine bulgară era oarbă și a murit în anul 1996. Ea a prezis mai multe evenmente de-a lungul timpului care s-au adeverit, printre care atacurile asupra turnurilor gemene din New York și pandemia de Covid-19.

Ce se va întâmpla vineri, 5 decembrie 2025

Interpreții profețiilor Babei Vanga spun că ea a prezis că oamenii vor intra în contact cu extratereștrii la sfârșitul anului 2025, și are legătură cu tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2026, din 5 decembrie 2025, care se va desfășura la Washington DC.

Baba Vanga ar fi descris un OZN care va apărea ca o „lumină nouă pe cer” în timpul evenimentului, permițând oamenilor să întâlnească extratereștri pentru prima dată, aducând răspunsuri care preocupă oamenii, nu frică. Momentul va avea loc în timpul unui eveniment sportiv major, care va fi vizionat de persoane din întreaga lume. Cu toate acestea, Baba Vanga nu a dezvăluit niciodată la ce eveniment sportiv va avea loc întâlnirea.

Aceasta nu a lăsat nicio înregistrare scrisă a predicțiilor sale. Majoritatea relatărilor provin de la nepoata ei, Krasimira Stoyanova, sau de la alți adepți care au documentat presupusele ei viziuni după moartea sa. Ei au fost acuzați că au interpretat greșit ceea ce a spus.

Tragerea la sorți pentru FIFA 2026

În timpul ceremoniei tragerii la sorți, care durează aproximativ o oră, toate cele 48 de echipe calificate sunt plasate aleatoriu în 12 grupe de câte patru. Campionatul se va desfășura în vara 2026 pe stadioane din SUA, Canada și Mexic.

Se așteaptă ca până la 300 de milioane de oameni din întreaga lume să urmărească tragerea la sorți în direct.

Deși ceremonia de selecție de vineri nu este un eveniment sportiv propriu-zis, ea pregătește scena pentru unul dintre cele mai populare turnee din întreaga lume, care vor avea loc la fiecare patru ani, urmărit de 1,5 - 5 miliarde de oameni.

Profeția Babei Vanga este destul de vagă, însă interpreții spun că lumina se referă în mod clar la o navă spațială extraterestră care apare deasupra terenului sportiv.

Interpretătri ale întâlnirii cu extratereștrii

Unii utilizatori ai rețelelor de socializare susțincă predicția lui Baba Vanga s-a adeverit deja în timpul trecerii aproape de Terra al misteriosului obiect interstelar 3I/ATLAS, pe 19 decembrie.

NASA și alți astronomi au spus că obiectul este o cometă fără viață, dar mulți oameni, inclusiv anumiți cercetători, încă mai cred că 3I/ATLAS ar putea fi o navă spațială extraterestră.

De asemenea, au existat speculații că lumina din viziunea Babei Vanga s-ar putea referi la o ploaie de meteoriți, Aurora Boreală sau la așteptata supernovă T Coronae Borealis Nova, aflată la 3.000 de ani-lumină distanță, și care ar fi vizibilă de pe Pământ.

Alții au crezut că acest eveniment va avea loc în timpul Super Bowl-ului din februarie 2025, unul dintre cele mai urmărite evenimente televizate, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Baba Vanga și-a prezis chiar și propria moarte corect, dezvăluind că se va întâmpla pe 11 august 1996, la vârsta de 85 de ani, potrivit dailymail.com.