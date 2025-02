1 din 4 bărbați regretă divorțul: 11 greșeli pe care le-au realizat prea târziu

De asemenea, factori precum colegii de sex opus la locul de muncă sau cheltuielile excesive pentru inelul de logodnă au fost asociate cu riscul crescut de divorț.

Însă, una dintre cele mai îngrijorătoare statistici este că 1 din 4 bărbați divorțați regretă decizia de a pune capăt căsniciei lor. Cu alte cuvinte, mulți dintre ei, uitându-se înapoi, își dau seama că ar fi putut face anumite lucruri diferit pentru a-și salva relația, scrie yourtango.com.

Pentru a înțelege mai bine aceste regrete, au fost intervievați mai mulți bărbați divorțați despre ce și-ar fi dorit să fi făcut altfel în căsnicie. Iată cele mai comune 11 greșeli pe care le-au realizat prea târziu.

1. Ar fi trebuit să accepte sfaturile celor din jur

"Mulți oameni ne-au oferit ajutorul, dar am crezut că trebuie să rezolvăm problemele singuri. Am fost prea mândru ca să cer sfaturi. Uitându-mă înapoi, mi-aș fi dorit să fi ascultat mai mult."

2. Ar fi trebuit să fie mai vulnerabili

"După ce mi-am pierdut jobul, am încercat să ascund cât de mult sufeream. Soția mea vedea asta, dar eu refuzam să vorbesc. În timp, s-a îndepărtat pentru că nu mai putea avea încredere în mine."

3. Ar fi trebuit să fie mai deschiși în privința problemelor de intimitate

"După ce am avut copii, viața noastră intimă a devenit inexistentă. Când soția mea a adus vorba, m-am simțit atacat și am refuzat să încerc să rezolv problema. Acesta a fost începutul sfârșitului."

4. Ar fi trebuit să asculte de prieteni

"Prieteni apropiați mi-au spus că nu sunt siguri că ar trebui să mă căsătoresc cu ea. Dar eram orbit de dragoste. După trei ani, am descoperit că mă înșela. Prietenii mei au avut dreptate."

5. Ar fi trebuit să cheltuie mai puțin pe lucruri inutile

"Când împarți bunurile în timpul divorțului, îți dai seama cât de multe lucruri inutile ai adunat. Am realizat că am pierdut prea mult timp și bani pe obiecte materiale, în loc să investesc în relația mea."

6. Ar fi trebuit să locuiască împreună înainte de căsătorie

"Ne-am mutat împreună abia după ce ne-am căsătorit și a fost un șoc. Aveam nevoie de un ‘test’ înainte de căsătorie, ca să vedem dacă putem trăi împreună."

7. Ar fi trebuit să renunțe la jobul care îi făcea nefericiți

"Am avut un job groaznic care mă consuma zilnic. Soția mea mi-a spus de nenumărate ori să renunț, dar nu am avut curajul. În cele din urmă, stresul mi-a distrus căsnicia."

8. Ar fi trebuit să meargă la terapie

"Soția mea m-a rugat de multe ori să merg la terapie. Credeam că nu am nevoie. Uitându-mă înapoi, îmi dau seama că terapia ar fi putut salva căsnicia noastră."

9. Ar fi trebuit să divorțeze mai devreme

"Am știut că nu suntem potriviți unul pentru altul, dar am evitat despărțirea timp de doi ani. Am pierdut doi ani din viață încercând să repar ceva ce nu mai putea fi reparat."

10. Ar fi trebuit să stabilească limite cu socrii

"Familia soției mele era mereu implicată în viața noastră. Dacă aș fi impus limite de la început, poate că am fi avut șansa să ne salvăm relația."

11. Ar fi trebuit să renunțe la social media

"Atât eu, cât și soția mea, ne comparam mereu viața cu cea a altor cupluri pe social media. Credeam că ceilalți au relații perfecte, dar realitatea era alta. Social media ne-a distrus încrederea unul în celălalt."

Aceste mărturisiri sunt un semnal de alarmă pentru oricine se află într-o relație de lungă durată. Problemele mici, ignorate, pot duce la despărțiri definitive. Comunicarea, vulnerabilitatea și prioritizarea relației sunt esențiale pentru a menține o căsnicie sănătoasă.

Dacă te regăsești în unele dintre aceste situații, poate că e momentul să iei în considerare schimbările necesare pentru a-ți proteja relația. Nu aștepta să fie prea târziu.