11 motive pentru care bărbații își părăsesc soțiile când îmbătrânesc

Căsniciile și relațiile de lungă durată nu supraviețuiesc doar prin trecerea timpului. Douăzeci de ani împreună și multe aniversări nu garantează fericirea sau sănătatea unei relații. Potrivit profesorului de psihologie Gary W. Lewandowski, angajamentul, încrederea și comunicarea sunt cele care fac diferența, scrie yourtango.com.

Mulți bărbați care renunță la soțiile lor odată cu trecerea anilor nu o fac neapărat din vina partenerelor, ci pentru că simt că nu mai primesc sau nu mai pot oferi ceea ce e nevoie într-o relație sănătoasă.

Iată cele mai frecvente 11 motive:

1. Nu se mai simt ei înșiși

Fără respect reciproc și timp atât împreună, cât și separat, bărbații pot simți că își pierd identitatea. Studiile arată că sentimentul de „a fi tu însuți” este crucial pentru bunăstare, mai ales la vârsta maturității.

2. Nu discută conflictele

Comunicarea deficitară este un predictor al nefericirii conjugale. Când discuțiile sunt evitate, conflictele nerezolvate sapă încet relația.

3. Nevoile lor nu mai sunt îndeplinite

Fie că e vorba de intimitate fizică sau conexiune emoțională, mulți bărbați resimt lipsuri odată cu trecerea anilor și ajung să caute schimbare.

4. Se simt criticați constant

Critica exagerată scade stima de sine și crește resentimentele. Mulți bărbați obosesc să fie tratați mereu cu judecată.

5. Presiunea de a juca roluri masculine

Așteptările societății de a fi mereu „puternici” și „furnizori” îi fac pe mulți să-și reprime emoțiile. Când partenera întărește aceste presiuni, relația devine sufocantă.

6. Valorile lor s-au schimbat

Dacă viziunile despre viață, familie sau carieră nu mai coincid, relația începe să se clatine. Valorile comune sunt fundamentale pentru stabilitatea cuplului.

7. Se simt lipsiți de respect

Fără respect reciproc, nici comunicarea, nici intimitatea nu mai funcționează. Lipsa respectului duce la înstrăinare rapidă.

8. Sunt mereu „băiatul rău”

Când unul dintre parteneri adoptă mereu rolul de victimă, celălalt devine „țap ispășitor”. Această dinamică distruge încrederea și sprijinul reciproc.

9. Se simt ca niște colegi de apartament

Când relația devine prea platonică și rutina domină, mulți bărbați ajung să simtă că trăiesc cu un coleg de cameră, nu cu o parteneră de viață.

10. Epuizare emoțională

Gestionarea conflictelor fără instrumentele potrivite duce la burnout emoțional. Mulți renunță pentru că simt că nu mai au resurse să încerce.

11. Lipsa conversațiilor profunde

Discuțiile vulnerabile și pline de sens mențin intimitatea. Când acestea dispar, partenerii încetează să mai evolueze împreună.