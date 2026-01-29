3 lucruri pe care le fac oamenii de succes. Ce spune un expert în carieră de la Harvard

Atunci când mergi într-un interviu sau joci un nou rol, cei din jurul tău îți vor pune trei întrebări:

-Poți face bine treaba?

-Ești încântat(ă) să fii aici?

-Te înțelegi cu noi?

Sarcina ta este să-ți convingi intervievatorul, managerul și colegii că răspunsul la toate cele trei întrebări este un „Da” răsunător.

Atunci când demonstrezi că ai cele trei lucruri - competență, angajament, compatibilitate - vei debloca oportunități și îți vei accelera cariera. Dacă nu reușești să le stăpânești, vei fi trecut cu vederea pentru proiecte, promovări și oferte de muncă cu normă întreagă, explică Gorick Ng, expert în carieră la Harvard.

Astfel că oamenii de succes fac aceste trei lucruri, pe care și tu le poți face:

1. Demonstrează competență

Competența înseamnă că îți poți face treaba pe deplin, cu precizie și promptitudine, fără a fi nevoie să fii îndrumat, și fără a-i face pe ceilalți să le pară rău. Aceasta înseamnă să nu te subestimezi, până la punctul de a părea neștiutor, și să nu exagerezi până la punctul de a părea autoritar.

-Asumă-ți responsabilitatea: Nu te opri la „Ce fac în continuare? Ajutor!” Împărtășește-ți procesul de gândire, propunerea sau punctul tău de vedere.

-Minimizează erorile: Nu trimite doar prima schiță. Verifică-ți mai întâi munca pentru ortografie, calcule greșite și inconsecvențe de formatare.

-Gestionează așteptările: Nu spune „da”, și apoi nu uita ce ai promis. Fă ceea ce ai spus că vei face. Și dacă nu poți, dă veștile proaste din timp.

Adevărata competență poate fi dificil de măsurat. Managerii se bazează adesea pe indicii, precum cât de mult poți să progresezi într-un proiect, cât de încrezător vorbești în ședințe și cât de bine te promovezi. Competența ta reală contează, dar competența ta percepută poate fi la fel de importantă, mai ales dacă performanța ta zilnică este greu de cuantificat.

-Întreabă-te: În comparație cu ceilalți din jurul meu, în special cu cei apropiați sau de nivelul meu, sunt complet, minuțios și receptiv?

2. Arată angajament

Angajamentul înseamnă că ești pe deplin prezent și dornic să-ți ajuți echipa să-și atingă obiectivele, dar nu atât de nerăbdător încât să-i pui pe ceilalți în defensivă. Aceasta înseamnă să nu subestimezi până la punctul de a părea apatic și să nu exagerezi până la punctul de a părea amenințător.

-Fii prezent: Înainte de ședințe, gândește-te la întrebările care ți-ar putea fi adresate și prezintă-te cu un punct de vedere (sau cel puțin un caiet pentru a lua notițe).

-Răpunde prompt: Nu aștepta până când termini treaba pentru a-i anunța pe ceilalți. Răspunde cel puțin la fel de repede ca ceilalți din jurul tău (sau anunță-i pe ceilalți dacă ai nevoie de mai mult timp).

Arătați curiozitatea: Nu spuneți „nu” când cineva vă întreabă dacă aveți întrebări. Împărtășiți ceea ce știți deja - și apoi puneți o întrebare la care nu se poate răspunde ușor cu o căutare online.

Percepția și realitatea nu se aliniază întotdeauna. Micile acțiuni, cum ar fi să ajungeți târziu, să vă uitați în altă parte în chat-ul video, să nu vă oferiți voluntar pentru sarcini, să nu vorbiți suficient sau să nu răspundeți la e-mailuri la fel de repede precum colegii voștri, pot fi suficiente motive pentru a pune la îndoială cât de angajat sunteți.

-Întreabă-te: În comparație cu ceilalți din jurul meu, în special cu cei apropiați sau de nivelul meu, sunt proactiv și prezent?

3. Urmărește compatibilitatea

Compatibilitatea înseamnă că îi faceți pe ceilalți să se simtă confortabil și dornici să fie în preajma voastră - fără a părea neautentici sau a încerca prea mult. Aceasta înseamnă să nu subestimați așteptările până la punctul de a părea pasivi și să nu exagerați până la punctul de a părea un impostor.

-Construiește relații: Nu vă limitați la a vă face treaba. Prezentați-vă și arătați interes față de oameni.

Arată deferență: Nu spuneți orice oricui, oricând. Dezvăluie ierarhia nerostită a noii tale echipe și abordează-i pe cei superiori cu o doză suplimentară de seriozitate.

-Află normele: Nu presupune că stilul de lucru al ultimului tău loc de muncă va funcționa și pentru acesta. Arată interes în a te adapta la modul în care funcționează echipa.

Ceea ce este provocator în ceea ce privește compatibilitatea este că depinde cu cine lucrezi și normele și prejudecățile inconștiente pe care le au. Oamenilor le plac ceicare sunt similari cu ei, așa că au tendința de a-i angaja, a le sta în preajmă și a-i promova pe cei care arată ca ei, vorbesc la fel și au aceleași experiențe și interese ca ei.

-Întreabă-te: Adopt comportamentele pe care le văd și care mi se par autentice?

Locul de muncă nu este un teren de concurență echitabil

Pentru unii, competența este așteptată; pentru alții, incompetența este așteptată. Pentru unii, angajamentul este asumat; pentru alții este pus la îndoială. Pentru unii, compatibilitatea este ușoară; pentru alții este obositoare.

Dacă te alături unei echipe în care oamenii sunt diferiți de tine - în ceea ce privește rasa, etnia, mediul socio-economic, sexul, orientarea sexuală, dizabilitățile, religie, vârstă, gradul de introversiune sau extroversiune sau alte caracteristici - atunci identitatea ta poate influența modul în care ceilalți îți judecă cele trei aptitudini.

Femeile, de exemplu, merg adesea pe o sârmă întinsă a nevoii de a fi atât simpatice, cât și competente. Persoanele de culoare tind să fie monitorizate mai atent la locul de muncă decât persoanele albe. Persoanele cu nume ușor de pronunțat tind să fie evaluate mai pozitiv decât persoanele cu nume dificil de pronunțat.

Este corect acest lucru? Nu. Avem nevoie de un sistem mai bun? Da. Am putea avea un sistem mai bun până când îți începi activitatea? Puțin probabil.

Până când va sosi acea lume mai bună, cunoașterea celor trei aptitudini te poate ajuta să diagnostichezi ce se întâmplă în jurul tău și să te înarmezi cu instrumentele necesare pentru a deveni profesionistul care ai potențialul să fii, notează cnbc.com.

