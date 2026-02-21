4 lucruri imperfecte pe care le acceptă persoanele care își iubesc partenerii

Așa cum spune Andrea Miller, gazda podcastului Getting Open, în cartea sa Radical Acceptance, trebuie „pur și simplu să iubești”. Dacă vrei ca relația ta să funcționeze, trebuie să accepți toate lucrurile inconsecvențele, punctele slabe emoționale, ciudățeniile, etc.

Oamenii care iubesc cu adevărat învață să accepte aceste 4 părți imperfecte ale partenerului:

1. Defecte iremediabile

Dragostea este cel mai puternic lucru și, pentru ca o relație să dureze, trebuie să accepți, să interiorizezi și să trăiești acest adevăr. Dragostea înseamnă acceptare radicală, capacitatea de a iubi fără granițe sau limite, de a iubi necondiționat.

„Acceptarea radicală înseamnă recalibrarea importanței și valorii iubirii pentru noi înșine și pentru ceilalți. Este un îndemn la acțiune pentru a ridica iubirea și uniunea la statutul de prioritate absolută în viața tuturor oamenilor”, scrie Miller.

Importanța iubirii nu este o diatribă banală a romanticilor fără speranță. Este un element critic în relațiile de durată. A-ți iubi partenerul, cu defecte și tot ce are, este mai ușor de spus decât de făcut. Dar nicio iubire care merită nu a venit vreodată ușor.

2. Obiceiuri ciudate

„Dacă toată lumea ar avea înțelepciunea și capacitatea de a oferi iubire necondiționată, rata de eșec a căsniciilor ar fi mult mai mică”, spune Miller. Iubirea nu este ceva ce ar trebui să oferi sau să iei, în funcție de starea de spirit.

Cercetările arată că iubirea adevărată nu este așa. Nu te poți aștepta să ai o relație de durată cu cineva care te face să-ți reprimi emoțiile. Iubirea adevărată înseamnă că nimic din ceea ce face partenerul tău, niciun obicei ciudat, cum ar fi incapacitatea flagrantă de a pune jos capacul de la toaletă, nu ar putea schimba vreodată asta.

Ar trebui să-ți iubești partenerul datorită defectelor sale, nu în pofida lor.

3. Umanitatea din fiecare

A crede că vei renunța la orice lucru scârbos este nerealist și te predispune la eșec. În schimb, un studiu a sugerat să încerci să accepți că sunteți două persoane care s-au găsit unul pe celălalt, și fac tot posibilul să fie împreună.

Partenerul tău nu încearcă să te rănească fiind un purceluș. El este pur și simplu scârbos. Este un ciudat, și la fel ești și tu. Dacă ești suficient de norocoasă să ai un ciudat, nu-l lăsa niciodată să plece. Ești om. Nu fi atât de dură cu tine însăți.

4. Părțile cele mai respingătoare

Uneori, partenerul tău face lucruri atât de ciudate și dezgustătoare încât nu crezi că le poți gestiona. Ei bine, aceasta nu este calea de a avea o relație de lungă durată. Trebuie să-l iubești în întregime, chiar și părțile cele mai puțin plăcute.

Acesta este al patrulea pas al lui Miller, și probabil cel mai greu dintre toate. „Iubește-l în întregime - chiar și părțile «neiubitoare». Nu există să-l întâlnești la jumătatea drumului când vine vorba de acceptare radicală. Acceptarea radicală înseamnă că îl susții întotdeauna - chiar și atunci când greșește. Acceptarea radicală este iubire necondiționată - chiar și atunci când este insuportabil de dificil, când te simți profund rănită sau dezamăgită sau când simți că el este de vină.”

Evident, Miller nu se referă în mod specific la obiceiurile dezgustătoare ale iubitului tău aici dar, cu siguranță, se aplică.

Dacă iubitul tău își smulge unghiile cu dinții, de exemplu, un studiu a explicat cum va trebui doar să fii de acord cu asta și să practici acceptarea radicală și iubirea necondiționată. Dacă mănâncă cu gura deschisă, va trebui să te ocupi și de asta.

Dacă ești supărată sau chinuită pentru că iubitul tău nu te ascultă când îi spui să nu lase vasele pe jos sau dacă ești enervată că și nu își adună niciodată unghiile tăiate, trebuie să alegi să iubești aceste obiceiuri și defecte.

Trebuie să iei toată acea supărare și să o pui deoparte în favoarea iubirii tale pentru el. Amintește-ți că nici tu nu ești perfectă. Poate că nu ești la fel de scârboasă, dar totuși ești o ființă umană, cu obiceiuri umane. El îți datorează același nivel de iubire necondiționată pe care i l-ai oferit.

Iubirea necondiționată merge în ambele sensuri și este o regulă de aur pentru a face ca relația să dureze pentru totdeauna, notează yourtango.com.