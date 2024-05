4 pași către realizarea dorințelor: „Se repetă în fiecare dimineață, timp de 5 minute”

Succesul depinde de personalitate, valori, abilități, circumstanțe, obiective. Unii oameni sunt perseverenți și muncitori, alții sunt creativi, alții sunt sociabili. Însă fiecare este bine să-și descopere talentele și resursele pentru a-și atinge scopurile.

Există însă un exercițiu care funcționează, și care ne ajută să atingem succesul, dacă îl urmăm timp de 5 minute în fiecare dimineață. Acesta a fost dezvăluit de expertul în dezvoltare personală, Andy Szekely, prezent în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

”Cei mai buni dintre toți sunt cei care știu ce vor face în viitor, iar ceea ce fac mâine este doar un mic pas către ceea ce vor realiza în viitor. Aceasta este, de fapt, teza principală.

Sunt patru pași, și acești patru pași se repetă în fiecare dimineață, timp de cinci minute. În cinci minute dimineața, la ceai sau la cafea, poți să îți construiești viitorul, cu condiția să ai această rutină, acest ritual, și să îl menții măcar 30 de zile. Eu fac asta în fiecare an, de 11 ani. Am un jurnal special, în afară de agenda antreprenorului. Pe acesta îl folosesc în fiecare an începând cu data de 19 noiembrie, este atunci un eveniment în viața mea când se schimbă anul, și scriu 10 dorințe cu termen de realizare mai mare de un an. Acesta este primul pas”, a spus expertul.

”Pentru că școala și societatea ne învață să gândim pe termen lung. Ca să înveți o meserie, îți trebuie patru-cinci ani. Ca să devii bun într-o competență și să fii performant pe viață, îți trebuie 2-3-5 ani. Ca să poți să construiești un business, îți trebuie patru-cinci-șapte ani. Deci nu este un proces rapid. Asta înseamnă că are foarte mult sens să nu te auto-hipnotizezi cu ideea că obiectivele trebuie să fie pe termen scurt. La început, o să fie dificil să îți proiectezi mintea pe mai mult de un an, pentru că nu este obișnuită la majoritatea oamenilor.

O să constați că în fiecare dimineață se schimbă peisajul, pentru că regula este că nu copiezi dorințele din ziua precedentă. Le rescrii. Și este aproape amuzant ceea ce se întâmplă în primele patru-cinci zile. Pentru că uiți ceea ce ai scris în celelalte dimineți. Și întrebarea este, dacă ieri îți doreai ceva în viață, și astăzi nu mai știi, cum vrei să se întâmple? Și motivul pentru care uităm este faptul că în prima săptămână facem acest exercițiu foarte intelectual. Ce ar trebui să vreau, nu ceea ce vreau cu adevărat. Și ne vin idei prin imitație sau din disperare. Dar după un timp, pentru că folosim un mecanism extrem de puternic, capacitatea creierului de a detecta tipare, principalele tipare pe care mintea noastră le detectează sunt tiparele emoționale. Și atunci când scrii 30 de zile, o să constați că creierul tău începe să își dea seama că dorința pe care ai scris-o acum este mai autentică, pentru că nu ai scris-o la supărare sau din invidie față de vecinul care și-a luat o anumită mașină. Ci ai scris-o pentru că te-ai conectat cu tine, este un exercițiu de conectare cu tine. Deci acesta este pasul 1, scrii timp de 30 de zile. O să ai la final o listă cu dorințe autentice.

Recomandarea mea este să alegi trei dintre ele, acesta este pasul 2.

Pasul 3 constă în faptul că în agenda ta zilnică te uiți la cele trei priorități ale tale, cele mai mari dorințe ale tale, și te întrebi ce poți face astăzi pentru a înainta către una dintre ele. Care este lucrul pe care îl poți face pentru a înainta către una dintre ele? Acest lucru garantează că vei progresa în direcția autentică a vieții tale și nu prin imitație sau din disperare.

Pasul 4 constă în faptul că nu faci asta singur, ci împreună cu cineva care nu trebuie neapărat să fie un terapeut sau un duhovnic. Poate să fie și asta, dar poate să fie un coach, un grup prin care să vă susțineți reciproc. Și acest lucru este foarte important.

Ei bine, astfel te poți conecta cu sinele tău viitor”, a concluzionat Andy Szekely în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.