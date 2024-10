6 Semne că partenerul tău este un psihopat emoțional

Iată 6 semne subtile că un bărbat este un psihopat emoțional, conform psihologiei:

1. Vrea să îți schimbe perspectiva

Manipulatorii emoționali pot încerca să-ți schimbe perspectiva asupra vieții și să te influențeze astfel încât să începi să gândești și să te comporti într-un mod care le satisface nevoile. Aceasta este una dintre cele mai vechi tehnici de manipulare existente. Nu lăsa pe nimeni să aibă controlul asupra ta în acest fel.

Conform definiției oferite de Henry R. Hermann, Ph.D., în „Dominance and Aggression in Humans and Other Animals”, „Psihopatia este definită ca o tulburare mentală (antisocială) în care un individ manifestă comportamente imorale și antisociale, arată o lipsă de capacitate de a iubi sau de a stabili relații personale semnificative, exprimă egocentricitate extremă și demonstrează o incapacitate de a învăța din experiență și din alte comportamente asociate cu această condiție.”

Cu alte cuvinte, un psihopat este cineva care nu este capabil să mențină o relație normală, sănătoasă și umană din cauza unei tulburări. Psihopații emoționali, în special, sunt acești oameni care suferă de o formă de psihopatie care implică imitarea emoțiilor pe care pur și simplu nu le pot simți.

2. Domină în relație

Psihopații încearcă să-și demonstreze puterea și dominanța în relație. Ei te desconsideră încercând să se evidențieze. Astfel de persoane pot să te discrediteze în fața altora pentru a se simți mai bine cu ei înșiși.

Examinând efectul dominanței asupra relațiilor romantice și intime în special, cercetările sugerează că dominanța unuia duce adesea la „victimizarea” celuilalt.

3. Te umilește în public

Persoana iubită ar trebui să te susțină și să te încurajeze. Dacă te desconsideră constant în fața altora, înseamnă că nu le pasă cum te simți. În plus, pot încerca să te umilească în fața celor mai apropiați oameni pentru a ieși în evidență și a se simți mai bine cu ei înșiși.

4. Încearcă să te izoleze

Una dintre cele mai urâte tehnici de manipulare este atunci când partenerul tău încearcă să te izoleze de prietenii și familia ta. Ei ar putea să nu te lase să îți vezi apropiații din cauza geloziei sau pentru că nu le plac. Își propun să te întoarcă împotriva celor pe care îi iubești cel mai mult. În acest fel, ei pot deveni singurul tău prieten și te pot controla mai ușor.

Un studiu din 2013 a raportat că tacticile de izolare sunt forme de abuz emoțional și includ comportamente precum restricționarea contactului unei persoane cu familia și prietenii sau constrângerea fizică a unei persoane. Izolarea are ca scop subminarea vieții și identității victimei în afara relației și cultivarea unui sentiment de dependență.

5. Te acuză

Psihopații emoționali dau întotdeauna vina pe alții pentru păcatele lor. Ei nu ar recunoaște niciodată greșelile lor, indiferent de situație. Chiar dacă înșală, ei te vor face responsabil pentru că i-ai provocat. Toate deciziile proaste pe care le fac sunt considerate vina ta. Ei ar putea să te acuze pentru sentimentele lor negative sau să spună că tu i-ai implicat într-o situație controversată pe care ei au creat-o.

Din păcate, multe persoane ar putea să ne rănească dacă ne apropiem prea mult de ele. Dar, în ciuda acestui fapt, nu ar trebui să ne fie frică să iubim și să construim relații puternice cu ceilalți. Ceea ce ar trebui să știm, totuși, este cum să distingem comportamentele abuzive și cum să stabilim limite emoționale sănătoase între noi și cei dragi.

6. Fac crize de furie

Partenerul tău devine supărat atunci când nu te conformezi nevoilor sale și răspunde prin a te determina să renunți la tot pentru el, altfel, vei fi tratat într-un mod abuziv. Au crize de furie abuzive dacă nu te conformezi sau te amenință pentru a obține ceea ce își doresc.

Copiii, în special cei mici, întâmpină uneori dificultăți în a-și controla și exprima emoțiile. Pe măsură ce învățăm să ne reglăm emoțiile și să ne verbalizăm mai bine nevoile, de obicei depășim aceste izbucniri. Cu toate acestea, adulții pot avea crize de furie și ei.

Acest lucru poate implica o izbucnire din cauza frustrării sau a furiei, conform unui articol din 2021 publicat de Psych Central. În unele cazuri, un astfel de comportament ar putea fi legat de afecțiuni de sănătate mintală, inclusiv tulburări de personalitate. O criză de furie poate include strigăte, insulte și comportamente agresive. Oamenii încep uneori să arunce lucruri sau să trântească uși. Aceștia pot amenința cu violența sau pot deveni violenți fizic.