7 fraze care ajută la îmbunătățirea relațiilor

Pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de comunicare, există anumite expresii pe care cuplurile ar trebui să se simtă confortabil să le spună, deoarece vor ajuta relația să se dezvolte.

Iată 7 fraze pe care cele mai puternice cupluri le folosesc în mod regulat în relația lor:

1. "Ce pot face?"

Această frază a funcționat bine cu Frank și Claire Underwood în drama politică „House of Cards”. Când Claire venea acasă după o zi grea la serviciu, indiferent cât de grea îi era ziua, el o întreba: „Ce pot să fac?”

O spunea cu grijă, compasiune, tandrețe și, cel mai important, cu sinceritate. A arătat că Frank (chiar dacă era uneori un criminal) avea inteligență emoțională. Deși răspunsul lui Claire a fost aproape întotdeauna „Nimic”, cuvintele de îngrijire ajută enorm.

Spunând: „Ce pot face?” are un efect minunat într-o căsnicie. Când cuvintele sunt rostite cu profundă onestitate, ele îți construiesc relația.

2. „Ce vrei să spui cu asta?”

Relațiile pot fi Turnul Babel, în ceea ce privește vorbirea și înțelegerea celuilalt, chiar și atunci când trăim cu persoana respectivă de foarte mult timp. Facem presupuneri cu privire la ceea ce înseamnă cealaltă persoană prin proiectarea propriilor noastre valori și istorie la cuvintele pe care le auzim. Aceste neînțelegeri sunt surprinzător de frecvente.

În cartea „Taking the War Out of Our Words”, Sharon Strand Ellison explică cum să formulezi întrebări deschise, fără asumare, care nu par sau nu sună ca interogații, dar care pot descoperi ceea ce gândește de fapt cealaltă persoană și ce sentimente are.

Poți afla ceva despre partenerul tău când spui: „Ce vrei să spui cu asta?” Înlocuiește cuvântul „asta” cu cuvântul sau expresia folosită de partenerul tău.

Spune și comunică într-un mod foarte liniștitor, fără amenințări. Încearcă doar să afli ce înseamnă cu adevărat pentru partenerul tău. S-ar putea să fii deja enervat, așa că respiră, asumă-ți ce e mai bun și pune întrebarea într-un mod meditativ, vulnerabil.

Dacă îl întrebi pe un ton suspect sau agresiv, nu va funcționa. Când funcționează, deschide noi linii de comunicare între tine și partenerul tău.

3. „Mulțumesc”

Pare atât de ușor și simplu. Și totuși, nu spunem suficient acest lucru partenerilor noștri. Lăsăm viețile noastre ocupate să ne împiedice să ne menținem relația puternică, neglijând cele mai importante cuvinte pe care le putem spune pentru a-i face pe partenerii noștri să se simtă apreciați.

Avocatul și mediatorul John Fiske consideră că toate căsătoriile se ridică și cad pe doi factori: „control” și „recunoaștere”. „Recunoaștere” înseamnă să oferi partenerului tău aprecierea pe care o merită, în fiecare zi. Sună neplăcut, dar este foarte important să comunici acest lucru".

Dar când spui „mulțumesc”, spune-o cu o inimă generoasă și recunoscătoare. Partenerii noștri fac atât de multe lucruri pentru care ar trebui să le mulțumim!

4. „Dorești să conduci acum?”

Este foarte obișnuit ca partenerii pe termen lung să se lupte pentru control; la urma urmei, viața ta depinde de cât de bine conduci mașina tu sau partenerul tău.

Problemele de conducere pot include:

Care este cea mai bună decizie de luat? (Suna familiar?)

Furie în căsătorie.

Semnalizarea la fiecare viraj (Partenerii au standarde diferite în ceea ce privește următoarele reguli)

Parcare paralelă (oamenii provin din medii diferite - soțul din mediul rural poate să nu fie atât de bun la acest lucru)

Mergerea în marșarier (Uneori trebuie doar să ai încredere în partenerul tău)

Rezultatul este că toate disputele de conducere oglindesc disputele maritale tipice. Multe dintre ele gravitează în jurul problemei „controlului”) A ști că soțul tău nu vrea să fie ucis în mașină la fel de mult ca tine.

5. „Vrei să te ajut?”

Această mică frază nu poate fi niciodată rostită suficient. Ai putea crede că partenerul tău nu are nevoie de ajutor. Și poate că partenerul tău nu are. Dar vei fi surprins de cât de des răspunsul este „Da, aș aprecia”.

Relațiile personale apropiate prosperă și cad pe ceva numit „contribuție”. A-ți ajuta partenerul este o contribuție pe care o poți face. Și doar a pune întrebarea, indiferent de răspuns, este o modalitate de a arăta că vrei să contribui.

Oamenii se simt bine în relațiile lor dacă celălalt partener contribuie la fel de mult ca și ei. În schimb, oamenii sunt nemulțumiți de relațiile lor dacă simt că cealaltă persoană nu se implică.

Majoritatea plângerilor și a sentimentelor rele într-un parteneriat angajat implică problema contribuției, deci nu lăsa această problemă importantă să rămână nespusă. Întreabă-ți partenerul dacă ar dori ajutorul tău.

6. „Ce ai vrea să faci?”

Iată o altă expresie importantă pe care o folosesc cele mai puternice cupluri. Reține că are legătură cu generozitatea, un alt aliment esențial unei relații angajate.

Cu cât ești mai generos, cu atât partenerul tău va fi mai mulțumit.

Se pare că atunci când relația nu mai este nouă, avem tendința de a ne promova propriile dorințe față de ale partenerului nostru. Gandeste-te la asta. Ești vreodată vinovat pentru acel comportament? Toata lumea este.

Deci, cel puțin de câteva ori pe zi, dacă există o ocazie, spune această frază partenerului tău. S-ar putea să fii surprins de răspuns și poate chiar vei avea o nouă aventură și vei ieși dintr-o fază.

7. „Da, dragă”

Când partenerul tău îți spune ceva, începe-ți răspunsul cu „Da, dragă”. Unii numesc asta „amorsarea pompei” sau „modificarea unui comportament iubitor”. Dacă îl folosești, ai mare grijă să nu ai un ton sarcastic.

Dar dacă o spui cu sinceritate, „draga”, se spune și se primește. Este o formă de afecțiune verbală, un mod subtil de a spune „Te iubesc”. Dacă ești „drag”, ești iubit. „Dragă” este un alt declanșator al dragostei.

Multe cupluri au propriile lor termeni de dragoste, așa că folosește-le pe cele care ți-au venit natural în relație. Și fți generos să le spui.

Într-o căsătorie sau o relație, cuvintele sunt mijlocul.

Cuvintele și felul în care le spui, transmit mesaje înainte și înapoi între parteneri care afectează emoțiile și conexiunea. Îl pot face să prospere sau îl pot distruge.

Toate cuvintele și sentimentele, bune și rele, există într-o căsătorie sau o relație pe termen lung. Asta e realitatea. Dar munca partenerilor este de a-și ghida limbajul în cuvinte care vor ajuta relația lor să prospere și să crească, mai degrabă decât să se contreze și să se ofilească.

Așadar, este timpul să începi să spui aceste cuvinte și fraze des și sincer. Vei fi uimit de modul în care pot îmbunătăți nivelul de tandrețe pe care tu și partenerul tău îl simți unul față de celălalt. Poate avea un efect de domino asupra relației tale, notează yourtango.com.