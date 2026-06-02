7 lucruri pe care le fac persoanele manipulatoare

Dar, pe măsură ce timpul trece, descoperi treptat tacticile lor și cât de indiferent ai devenit la toate semnalele de alarmă. Odată ce recunoști aceste obiceiuri manipulatoare, care se întâmplă în mod constant, cel mai bine este să fugi cât de repede poți.

1. Abuzivă emoțional

O persoană manipulatoare, prin definiție, este abuzivă emoțional. Este imprevizibilă cu accesele sale de furie și este cunoscută pentru faptul că izbucnește în mod fortuit. De obicei este irascibilă și nu știi niciodată în ce stare de spirit va fi.

„Vei vedea furia clocotitoare din fiecare cuvânt și vei ști în acel moment că această persoană este manipulatoare și nu-i pasă deloc de tine”, a explicat terapeuta Joanne Brothwell.

Stările unei persoane manipulatoare sunt inconsistente, iar stările tale vor începe să devină dependente de ale sale. Vei ajunge să te joci de-a victima abuzurilor dar te-ai obișnuit atât de mult cu ele încât nici nu te gândești de două ori. Amintește-ți: Abuzul emoțional este tot abuz.

2. Îți ceri scuze pentru lucruri pe care nu le-ai făcut

După o ceartă, tu ești cel care își cere mereu scuze. Chiar dacă nu a fost vina ta, tu ești în mod constant cel care trebuie să repare greșelile. Te oprești și te întrebi: „De ce îmi cer scuze când nu eu am greșit?”

Dar, în ciuda faptului că te întrebi de ce îți ceri scuze, o faci oricum pentru a menține pacea. O persoană manipulatoare este pricepută să dea vina pe oricine altcineva în afară de ea însăși. De fapt, este atât de bună la asta încât te va face să crezi că tu ești problema.

Terapeutul conjugal și familial dr. Judy Tiesel-Jensen avertizează: „Dacă crezi că ești manipulat, primul lucru este să ai încredere în tine. În al doilea rând, găsește o persoană obiectivă care îți poate asculta experiența.” Singura modalitate prin care poți rupe acest reflex de scuze este atunci când cineva din afara dinamicii confirmă ceea ce tu deja știi.

3. Faci tu toată munca

A te întâlni cu o persoană manipulatoare înseamnă adesea că tu vei fi cel care va face toată munca murdară în relație. Face planuri, trimite mesaje, sună - te vei trezi depunând fiecare efort pentru a menține relația în viață.

Și, deși cu siguranță, îți dai seama că ești într-o relație unilaterală, simți întotdeauna nevoia să cedezi, fie pentru că aruncă vina pe tine, se comportă ca o victimă sau te ironizează.

4. Este fermecătoare

O persoană manipulatoare știe cum să-și folosească farmecul pentru a obține ceea ce își dorește. Știe cum să captiveze într-un mod atrăgător și carismatic - și este foarte bună la asta.

Știe exact ce să facă și ce să spună pentru a te ține captiv și a te împiedica să o părăsești. Și dacă acesta nu este cel mai potrivit exemplu de manipulare, ei bine, nu știu ce este.

5. Este nesigură

Nu te poți baza pe ea de la bun început. O persoană manipulatoare va fi inconsistentă și adesea vizibil distantă. Știe cum să se prezinte ca fiind de încredere pentru a te ține prin preajmă, dar strict în termenii ei. Este incapabilă să comunice corect, dar este vina ta că nu știi despre planurile despre care nu ți-a spus niciodată.

Se așteaptă să îi citești gândurile și să îi satisfaci nevoile, dar nu va face același lucru pentru tine. Pentru că, din nou, totul este în termenii lor. Fără îndoială, va exista o justificare auto-victimizatoare pentru a accepta acest lucru, mai ales dacă o critici pentru comportamentul ei.

6. Tânjește după control

Controlul unei persoane manipulatoare este întotdeauna în mâinile ei deoarece trebuie să se simtă dominantă. Ea va decide încotro se îndreaptă relația. Este calea sa sau drumul cel bun, iar tu ești doar alături de eai. În clipa în care încerci să recâștigi controlul asupra situației, va face tot posibilul să obțină din nou controlul. Controlul înseamnă putere, iar un manipulator prosperă din ambele.

„S-ar putea să simți ca o cicăleală și s-ar putea să simți că ai făcut ceva greșit. Un manipulator răstălmăcește scenariul atât de mult încât probabil simți că îi datorezi scuze”, a subliniat dr. Margot Brown, terapeut de cuplu și familie.

7. Nu se va schimba niciodată

O persoană manipulatoare își poate modifica puțin comportamentul pentru a te mulțumi, dar se întoarce mereu la vechile obiceiuri odată ce ești mulțumit. Dr. Maxine Langdon Starr, terapeută conjugală și familială, a explicat că, atunci când vine vorba de manipulatori, „poți asculta și sfătui, dar nimic nu se schimbă cu adevărat. Persoanele manipulatoare nu vor creștere, vor doar o audiență pentru durerea lor.”

Este un ciclu care nu se termină niciodată pentru un manipulator. De ce? Pentru că un manipulator nu se poate schimba - pentru că nu vrea să se schimbe. Nu vede nimic imoral în acțiunile sale și va face tot posibilul să te convingă să crezi același lucru, notează yourtango.com.

