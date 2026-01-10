7 reguli simple pentru a te implica într-o altă relație după divorț

După divorț, reîndrăgostirea se reduce la 7 reguli simple:

1. Extinde-ți cercul social

De multe ori este greu să întâlnești oameni noi atunci când aștepți ca aceiași prieteni, colegi sau biserică să te prezinte unor persoane singure pe care o cunosc.

Folosește toate tehnologiile și inovațiile în materie de dating disponibile apentru a cunoaște oameni noi: online, întâlniri fulger, rețele sociale, aventuri, și multe altele.

2. Spune da

Este ciudat să ieși din nou în oraș după ce ai făcut copii, însă de data aceasta, când cineva te invită undeva, spune da. Întâlnire pe nevăzute cu prietenul unui prieten.

3. Transformă-te

Cea mai mare parte a transformării de care ai nevoie este probabil mentală. Ești atractivă, grijulie și o partener/ă grozavă, iar pentru a-ți cuceri următorul soț trebuie să te simți bine cu tine însăți. Încearcă să-ți cumperi haine noi (sau câteva piese vestimentare) sau să începi o nouă rutină de antrenament. Pot face minuni pentru stima ta de sine.

4. Programează-ți timp liber

Când nu ai copii profită de timpul suplimentar pentru a ieși la întâlniri. Asigură-te că programezi timp pentru noul tău partener înainte ca el să intre în viața ta. Multe mame sunt atât de angajate încât noii parteneri simt că nu au timp pentru ei.

Mergi la întâlniri de 2-3 ore în fiecare săptămână, pe care le poți folosi pentru a vedea pe cineva nou, la întâlniri speciiale pentru celibatari sau navighează pe site-uri de dating. De asemenea, nu uita să-ți programezi timp de relaxare și singurătate doar pentru tine!

5. Cere recomandări

Multe mame singure sunt timide în a le spune oamenilor că sunt singure și gata să socializeze. Nu presupune că prietenii și colegii ți-ar aranja întâlniri dacă ar ști pe cineva potrivit pentru tine. O cerere specifică care include cele mai importante 3 calități pe care le cauți la un partener are mai multe șanse să-ți umple agenda decât să aștepți ca alții să se gândească la tine pentru o întâlnire pe nevăzute.

6. Nu te întâlni cu opusul fostului tău partener

Tendința după ce se termină o relație este să te reîntorci cu cineva care are toate calitățile care au lipsit fostul tău partener. Nu avea ambiție, așa că acum cauți pe cineva cu o carieră de profil înalt. Aceste relații pot părea satisfăcătoare la început dar asigură-te că îți iubești noul partener pentru ceea ce este, mai degrabă decât să umpli doar golurile lăsate de fostul.

7. Fără discuții despre copii

Viața și conversațiile tale par să se învârtă întotdeauna în jurul copiilor tăi. Dar în lumea întâlnirilor, acesta este un subiect pentru o întâlnire ulterioară. Un bărbat vrea să te vadă. Folosirea pozelor cu copiii pe profilul tău de întâlniri sau vorbind despre ei pe parcursul întâlnirii este o experiență dezagreabilă.

Nu trebuie să-ți amâni viața de cuplu până la vârsta de 18 ani a copiilor tăi. Înarmată cu instrumente noi, încredere în sine și un sistem solid de sprijin, statutul de mmă singură este la îndemână, notează yourtango.com.

