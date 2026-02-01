8 lucruri simple care arată că ești un părinte suficient de bun

Mama care face o treabă suficient de bună începe cu adaptarea la nevoile bebelușului ei și, pe măsură ce timpul trece, se adaptează din ce în ce mai puțin. Eșecul ei de a se adapta la fiecare nevoie a copilului îl ajută pe acesta să facă față realităților externe, notează yourtango.com.

Acest lucru înseamnă că este normal ca mama să fie complet obsedată de bebelușul ei la începutul vieții sale și apoi să devină din ce în ce mai puțin dedicată, pe măsură ce bebelușul crește și se poate descurca singur cu mai multe lucruri.

Este de fapt important ca un părinte să nu răspundă la toate nevoile copilului deoarece acest lucru îi permite celui mic să învețe să realizeze lucruri singur și să nu creadă că lumea trebuie să-i satisfacă dorințele în orice moment.

Dacă faci aceste 8 lucruri ca părinte, faci o treabă suficient de bună:

1. Îi spui copilului tău că îl iubești cel puțin o dată pe zi?

2. Te implici în cel puțin un episod jucăuș, conectat emoțional sau distractiv, în fiecare zi?

Chiar dacă este vorba doar de o poveste de seară, de vizionarea împreună a serialului preferat, de privitul desenului realizat la școală sau de o discuție în mașină, în timp ce conduci spre sau înapoi de la o activitate?

3. Îl hrănești și le ai grijă de nevoile sale fizice?

4. Încerci să îi oferi o experiență zilnică care îl stimulează intelectual?

Aceasta ar putea fi școala, timpul de joacă cu prietenii, o conversație cu tine sau chiar o excursie la magazinul alimentar.

5. Te asiguri că socializează cu colegii în afara școlii, măcar o daă pe săptămână?

Timpul de joacă, vecinii, verii, activitățile, ceva. Copiii vor să se simtă parte a unei culturi.

6. Din când în când, faci ceva cu adevărat minunat?

Cum ar fi o excursie la un parc de distracții, o vizită în alt oraș, transformarea unei vacanțe într-un eveniment important? Acest lucru va crea niște amintiri minunate pentru copii, chiar dacă este o dată pe an.

7. Încerci să înțelegi perspectiva copilului tău cel puțin de câteva ori pe zi?

8. Încerci să îi oferi un model de comportament funcțional altor persoane?

Inclusiv soțului/soției, prietenilor, familiei și vecinilor, cât de mult timp poți?

Dacă faci toate aceste lucruri,atunci ești un părinte care face o treabă suficient de bună.