Ce culori preferă oamenii ipocriți

„Ipocritul vrea să arate ceea ce nu este”, spune scriitorul Francisco de Quevedo. O astfel de persoană acționează într-un mod care nu se aliniază cu ceea ce gândește sau simte cu adevărat.

Ipocrizia, promovată de societate

Ipocrizia nu este considerată o patologie, spune psihologul Martha Guerr. Din păcae, aceasta este promovată de societate. Guerri sugerează că, în timp ce indivizii acționează uneori în acest fel pentru a evita rănirea altora, atunci când motivația este confortul personal, atitudinea ipocrită devine un comportament negativ: ceea ce în mod obișnuit cunoaștem ca ipocrizie.

Aceste trăsături de personalitate se reflectă adesea în preferințele de culoare. Fernando Restrepo Betancur, în articolul „Preferința de culoare în rândul studenților din orașul Medellín, Columbia”, afirmă că acestea permit oamenilor să transmită diferite impacturi vizuale, importante pentru exprimarea emoțiilor și sentimentelor, adesea în mod inconștient.

Culori asociate cu ipocrizia

Galben

Galbenul este culoarea cea mai asociată cu pocrizia.

Jose Angel Saavedra, afirmă că această culoare ese contradictorie. Pe de o parte, simbolizează bucuria, inovația și optimismul. Însă pe de altă parte i se atribuie și conotații negative, precum falsitatea, aroganța și superficialitatea.

În termeni culturali, galbenul a fost legat de minciună, gelozie și superficialitate.

Dar galbenul este asociat cu lumină și bogăție, evocă emoții negative, precum invidia și trădarea. În plus, expunerea excesivă la această culoare, poate genera chiar iritabilitate.

Verde

Culoarea verde este o altă culoare care are o relație simbolică cu ipocrizia.

Psihologul Óscar Castillero Mimene spune că este adesea asociată cu concepte pozitive, precum fertilitatea, speranța și norocul.

Dar culoarea verde are și conotații negative, invidia fiind cea mai evidentă. În nuanțe mai închise, verdele este legat de manipulare, groază și chiar moarte, mai ales atunci când este combinat cu negru.

Legătura dintre culori și emoții

În analiza lui Fernando Restrepo Betancur se arată că verdele este mai popular în rândul bărbaților, iar galbenul tinde să fie preferat de femei. Legătura dintre culori și emoțiile umane a fost subiect de studiu de zeci de ani. Nuanțele au capacitatea de a influența percepția, comportamentul și chiar modul în care comunicăm.

Psihologul Julio Santiago de la Universitatea din Granada, Spania, subliniază că aceste asociații au o bază culturală, biologică și socială. Galbenul este asociat cu presa de senzație, roșu cu sângele, roz cu feminitatea și verde închis cu sentimente de pericol sau manipulare.

În lucrarea sa, The Symbolism of the Spirit, psihiatrul Carl Jung a descris culorile ca fiind „limba maternă a subconștientului” și a subliniat că toate ființele umane răspund universal la stimuli cromatici, care au puterea de a evoca răspunsuri emoționale profunde, notează ziarulromanesc.at.