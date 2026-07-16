Generația Z și noua realitate a maturității: Între chirii imposibile, joburi temporare și relații digitale

Costurile ridicate, schimbările tehnologice și transformările sociale au creat o nouă realitate, descrisă de specialiști ca „maturitate lichidă”, o etapă a vieții în care nimic nu mai este garantat pe termen lung.

Povara construirii unei vieți și a unei identități coerente revine în întregime sinelui, fără eșafodajul pe care se bazau generațiile anterioare. Pentru a extinde un concept al sociologului polonezo-britanic Zygmunt Bauman: „Într-o viață modernă lichidă nu există legături permanente, iar orice legături pe care le preluăm pentru o vreme trebuie legate lejer, astfel încât să poată fi dezlegate din nou.”

Identitate fluidă

Din punct de vedere istoric, identitatea era moștenită, nu construită. Un miner din Yorkshire, Anglia, lucra probabil în aceeași mină în care lucrase tatăl său până în anii 1970. În unele părți ale Indiei, sistemul de caste determină statutul social, perspectivele de căsătorie și ocupația înainte de naștere. Timp de secole, normele sociale au limitat femeile la sfera domestică, cu rolul principal de soție, mamă și gospodină. Până de curând, oamenii nu trebuiau să răspundă la întrebarea „Cine sunt eu?”. Era predeterminat de familia, satul, religia, clasa socială, sexul, ocupația și etnia ta.

Aproximativ 24% din oamenii de pe planetă nu au o religie declarată, comparativ cu 0,2% în 1900, cea mai rapidă schimbare având loc în țările dezvoltate. Religia organizată oferea o narațiune comună despre cine suntem și sensul vieții.

Peste 58% din populația lumii trăiește astăzi în zone urbane, comparativ cu mai puțin de 30% în 1950. Comunitățile rurale formează legături mai puternice și prezintă niveluri mai ridicate de interdependență.

Apartenența la sindicate s-a înjumătățit, de la 30% în 1985 la 15% astăzi, în urma declinului industriei prelucrătoare, conform datelor OCDE. Instituțiile care odinioară orchestrau și ancorau identitatea s-au dizolvat încet. Identitatea nu mai este moștenită, este ceva ce construim, realizăm și actualizăm continuu. Brandurile devin principalul instrument pentru formarea identității, exprimare și apartenență.

Fundamente incerte

Cel mai mare și adesea cel mai puțin discutat factor determinant al maturității lichide este costul locuințelor. În Marea Britanie, prețul mediu al unei case a crescut de la trei ori și jumătate raportat la salariul mediu, la opt ori din anii 1990. În SUA, prețul mediu al unei case a crescut de la puțin peste trei ori venitul gospodăriei, la cinci ori din anii 1990.

Paradoxal, chiria și proprietatea au crescut vertiginos, în timp ce bunurile de consum, precum electronicele și îmbrăcămintea, au devenit mai accesibile. În anii 1980, telefoanele mobile erau un articol de lux care costa 4.000 de dolari, reprezentând 10% până la 20% din venitul anual. Astăzi, bunurile de larg consum sunt la îndemână, dar maturitatea este scumpă.

În majoritatea orașelor de pe glob, chiria depășește 50% din salariul total: New York (81%), Londra (75%) și Dubai (59%). Într-o economie în care prețurile locuințelor cresc, salariile stagnează, iar oportunitățile de început de carieră se diminuează, tinerii rămân cu mai puțini bani după chirie pentru a-i cheltui pe mici răsfățuri care le fac viața mai plăcută. Pentru prima dată într-un secol, viitorul tinerilor depinde mai puțin de efortul personal sau de venit, și mai mult de ceea ce pot moșteni. Un matcha de 5 dolari înlocuiește un avans ipotecar. Un luciu de buze de 15 dolari înlocuiește o vacanță de vară. Iar o pereche de pantofi sport de 100 de dolari înlocuiește prima mașină.

Dorința de a te bucura de viață și de a căuta recompense emoționale nu s-a schimbat; pur și simplu a fost redimensionată pentru a se potrivi realității economice actuale. Tinerii adulți stau în casa familiei mai mult timp, până spre 30 de ani, redefinind independența. Vârsta adultă nu mai este marcată de deținerea de active. Cu toate acestea, consumul nu dispare - devine mai mic, imediat și simbolic.

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Locuri de muncă în continuă schimbare

Un loc de muncă era odată pe viață, cu o cale clară de progres și stabilitate în jurul căreia să construiești restul vieții de adult. În timp ce perspectivele de muncă de astăzi sunt incerte, temporare și nepromise. Durata medie a unui loc de muncă la Generația Z este de puțin peste un an.

Dincolo de presiunea economică și psihologică, munca devine un alt domeniu în care tinerii pot reconstrui sensul. Pe măsură ce carierele devin mai fragmentate, tranzacționale și la distanță, munca oferă mai puține dintre relațiile și rutinele care odinioară ancorau vârsta adultă.

Tânărul mediu din SUA are probabil peste 10 locuri de muncă în timpul vieții. Asta dacă are norocul să își asigure un loc de muncă entry-level. Dario Amodei, CEO Anthropic, într-un interviu acordat pentru Axios în 2025, spunea că „IA ar putea elimina jumătate din toate locurile de muncă entry-level și ar putea crește șomajul la 10-20% în următorii unu până la cinci ani.”

Doar timpul va spune dacă declarația sa va devenirealitate. Cu toate acestea, tinerii se întorc deja împotriva IA. Discursurile recente de absolvire au fost împânzite de huiduieli zgomotoase la adresa IA. Un nou raport arată că 44% dintre lucrătorii din Generația Z au recunoscut că au sabotat implementarea IA de către angajatorii lor, ca o formă de rebeliune. Reacția negativă împotriva implementării IA este reală și în creștere. Acest lucru pare ciudat deoarece, din punct de vedere istoric, tinerii au fost primii care au adoptat noile tehnologii. De la internet, la rețelele sociale și smartphone-uri.

Pe măsură ce munca devine mai lichidă, tinerii caută din ce în ce mai mult sens, identitate și apartenență în altă parte.

Relații fără angajamente

Poate cea mai vizibilă caracteristică a maturității moderne sunt relațiile lichide. Înainte de internet, relațiile erau înrădăcinate în proximitatea geografică, adică se petreceau față în față. Cu alte cuvinte, relațiile erau solide. Era mult mai greu să te uiti la cineva cu care te întâlneai în cartier.

Astăzi, relațiile sunt mai lipsite de rădăcini, mediate prin aplicații, ecrane și algoritmi. Înainte de 1995, zero la sută dintre cupluri se întâlneau online. Până în 2017, 39% se întâlneau online, ceea ce a făcut din aceasta una dintre cele mai comune modalități, depășind prietenii, munca și familia.

În același timp - parțial determinat de incapacitatea de a-și permite locuințele, de creșterea nivelului educațional și profesional al femeilor și de individualismul tot mai mare - tinerii se căsătoresc mai târziu, au mai puțini copii și petrec mai mult timp singuri decât generațiile anterioare.

Cea mai vizibilă formă de relații lichide sunt relațiile de tip situation-ship: conexiuni romantice fără etichete clare sau angajament. Acestea sunt un simptom, dar nu cauza relațiilor lichide. Aplicațiile de dating oferă o gamă infinită de candidați fără a fi nevoie de angajamente. „Până când moartea ne va despărți” a fost înlocuit cu „hai să vedem ce se întâmplă”.

În același timp, relațiile nu se mai limitează la oameni. Tinerii folosesc însoțitori bazați pe inteligență artificială pentru sprijin emoțional, în timp ce locuințele fcu o singură persoană sunt acum tipul de gospodărie cu cea mai rapidă creștere la nivel global.

Brandurile ar trebui să activeze o strategie dublă. În primul rând, să ajute tinerii să se conecteze la lumea reală. În al doilea rând, să fie incluzive și accesibile persoanelor care există în afara limitelor unei familii nucleare tradiționale.

Viitor incert

În pofida ciclului de știri pesimiste, s-ar putea argumenta că trăim în cea mai bună perioadă din istoria omenirii. În general, trăim vieți mai lungi, mai sănătoase, mai sigure, mai bogate și mai pașnice.

În 1900, speranța medie de viață la nivel global era de 32 de ani. În 2026, speranța medie de viață la nivel global este de 73 de ani. Am făcut progrese extraordinare în combaterea bolilor, îmbunătățirea calității vieții și scoaterea a miliarde de oameni din sărăcie. Cu toate acestea, o speranță de viață mai lungă duce la un transfer mai lent de bogăție și putere, în comparație cu generațiile anterioare.

În SUA, generația Baby Boomers controlează 52% din averea națiunii, deși reprezintă 20% din populație. În afaceri, vârsta medie a unui consiliu de administrație este de 60 de ani, îar 50% din populația lumii are sub 30 de ani. Și dacă ne uităm la politică, mai puțin de trei procente dintre politicieni au sub 30 de ani.

Există o deconectare între cine ia decizii și al cui viitor este cel mai afectat. Tinerii trăiesc într-o gerontocrație, un sistem în care guvernele și factorii de decizie sunt semnificativ mai în vârstă decât majoritatea populației. Mulți simt că nu își pot modela propriul viitor.

În același timp, faptul că generația Baby Boomers rămâne la locul de muncă mai mult timp creează un blocaj, limitând oportunitățile de carieră ale generațiilor viitoare. Tinerii sunt cei mai bine plasați pentru a simți impactul tensiunilor geopolitice, al incertitudinii economice și al distrugerii mediului, dar cei mai prost poziționați pentru a modela politicile și propriul viitor.

Conform Barometrului de Încredere Edelman din 2026, doar 32% dintre oameni la nivel global cred că următoarea generație va fi mai bună decât cea de astăzi. Firește, Generația Z prezintă o încredere istoric scăzută în instituțiile tradiționale, cum ar fi guvernul, mass-media și marile afaceri, pur și simplu pentru că acestea nu le servesc. Companiile care vor câștiga încredere vor fi cele care le vor da tinerilor stiloul pentru a scrie următorul capitol, potrivit forbes.com.

Prin urmare, viitorul va fi, mai mult ca oricând, al celor maleabili.