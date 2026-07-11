Șoc financiar la 20 de ani: cum își sabotează Generația Z propriul viitor

Generația Z deschide carduri de credit într-un ritm record

Un raport recent FICO, citat de publicații financiare americane, arată că tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani își deschid conturi de credit mult mai rapid decât milenialii sau generația X. Rata lor de utilizare a creditului disponibil se situează în jurul valorii de 44%, comparabilă cu cea a milenialilor, dar considerabil peste pragul recomandat de specialiști, potrivit US News.

Datele arată o schimbare majoră de comportament față de percepția conform căreia tinerii de azi ar evita cardurile de credit în favoarea celor de debit. Potrivit unui studiu separat realizat de TransUnion, majoritatea covârșitoare a tinerilor activi din punct de vedere financiar, cu vârste între 22 și 24 de ani, dețineau deja cel puțin un card de credit general la finalul anului 2023 — un procent mult mai mare decât cel înregistrat de milenialii de aceeași vârstă cu un deceniu în urmă.

De ce cardurile noi pot deveni o capcană pentru scorul de credit

Motivul principal pentru care tinerii aleg să deschidă carduri de credit ține de nevoia de siguranță financiară. Mulți dintre ei recurg la credit ca la o plasă de siguranță în fața pierderii locului de muncă sau a reducerii veniturilor, un comportament mult mai rar întâlnit la generațiile anterioare.

Problema apare atunci când soldurile cardurilor sunt menținute prea aproape de limita disponibilă. Utilizarea creditului este al doilea factor ca importanță în calcularea scorului FICO, iar experții recomandă ca soldul reportat să nu depășească 30% din limita totală, ideal sub 10% pentru un istoric de credit excelent.

Specialiștii în educație financiară atrag atenția asupra unui gol important de cunoștințe în rândul tinerilor. Sheila Walsh, planificator financiar certificat și cadru didactic la Universitatea Georgetown, explică faptul că mulți tineri nu înțeleg pe deplin modul în care funcționează scorurile și rapoartele de credit, ceea ce îi face vulnerabili la greșeli aparent minore.

O concepție greșită extrem de răspândită este aceea că menținerea unui sold pe cardul de credit ar ajuta la construirea unui istoric bun. În realitate, achitarea integrală a soldului lunar, la timp, este singura strategie care contribuie real la creșterea scorului.

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Împrumuturile studențești adaugă presiune suplimentară

Un factor structural agravează situația: reluarea raportării întârzierilor la creditele studențești. Spre deosebire de cardurile de credit, care marchează o întârziere după 30 de zile, împrumuturile studențești ajung direct la pragul de 90 de zile de întârziere, ceea ce produce scăderi mult mai abrupte ale scorului.

Potrivit datelor citate, aproximativ 10% din totalul consumatorilor americani au înregistrat scăderi de peste 50 de puncte ale scorului de credit într-un interval de un an, însă procentul urcă la peste 14% în rândul tinerilor din generația Z. Paige Wingler, vicepreședinte pentru creditare de consum la o cooperativă de credit americană, subliniază că tinerii cu istorice de credit subțiri sunt expuși unui risc considerabil de plăți întârziate, tocmai din cauza lipsei unui istoric solid care să amortizeze impactul unei singure greșeli.

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Cum își pot construi tinerii un istoric de credit sănătos

Recomandarea de bază pentru tinerii aflați la început de drum financiar este alegerea unui card fără taxă anuală, folosit exclusiv pentru cheltuieli bugetate din timp, precum carburant, alimente sau abonamente de streaming, urmată de achitarea integrală a soldului în fiecare lună. Această disciplină construiește un istoric pozitiv de plăți fără a genera dobânzi inutile.

Menținerea soldului sub 30% din limita de credit disponibilă rămâne esențială, la fel ca evitarea aplicării simultane pentru mai multe carduri, întrucât fiecare cerere generează o verificare care poate afecta temporar scorul și vechimea medie a conturilor.

Verificarea periodică a raportului de credit pentru identificarea eventualelor erori și cunoașterea exactă a dobânzii aplicate rămân, potrivit specialiștilor, pași simpli dar esențiali pentru un profil financiar sănătos pe termen lung.