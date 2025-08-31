Iubirea interzisă: cum ajung femeile să se încurce cu bărbați căsătoriți

La început pare o poveste intensă, plină de pasiune și promisiuni, dar, în realitate, emoțiile se transformă într-un carusel care trece de la euforie la suferință.

Etapele emoționale prin care trece o femeie implicată într-o relație cu un bărbat căsătorit

1. Bucuria intensă a începutului

Primele întâlniri aduc o senzație de extaz și împlinire, ca și cum ar fi găsit sufletul-pereche. În realitate, această euforie este alimentată de hormonii fericirii, comuni oricărei relații aflate la început.

2. Speranța unei iubiri adevărate

Multe femei trăiesc un sentiment de speranță pe care nu l-au mai simțit de mult, convinse că în sfârșit vor avea parte de stabilitatea și iubirea dorită. Din păcate, această speranță se destramă odată cu realitatea relației ascunse.

3. Sentimentul de „interzis”

Atracția față de ceva ce știu că nu este moral le creează un conflict interior puternic. Psihologii numesc acest fenomen „dissonanță cognitivă”, un amestec dureros de plăcere și vinovăție.

4. Gelozia inevitabilă

Indiferent de declarațiile bărbatului, el se va întoarce mereu acasă la soția sa. Acest fapt naște gelozie și frustrare, chiar dacă femeia continuă să creadă că ea este „cea aleasă”.

5. Anxietatea constantă

Așteptarea unor promisiuni neîndeplinite – divorț, mutare împreună, un viitor comun – duce la anxietate permanentă. Femeia ajunge să trăiască într-o tensiune continuă, întrebându-se dacă va fi vreodată „aleasă”.

6. Pierderea încrederii

Relațiile se construiesc pe încredere, însă minciunile și promisiunile nerespectate o distrug treptat. Femeia ajunge să nu mai aibă siguranță nici în partener, nici în propriile decizii.

7. Sentimentul că nu e prioritară

Bărbatul căsătorit își va alege familia, copiii și responsabilitățile de acasă înaintea amantei. Această realitate o face pe femeie să se simtă neimportantă și îi scade stima de sine.

8. De la speranță la disperare

Ceea ce la început părea o poveste de dragoste unică devine o sursă de suferință. Speranța inițială este înlocuită de un sentiment profund de neputință și lipsă de perspectivă.

9. Abandonul final

Cea mai puternică lovitură vine atunci când femeia realizează că bărbatul nu își va părăsi soția. Motivele – familia, banii, reputația – cântăresc mai mult decât promisiunile făcute. Iar ea rămâne cu sentimentul devastator de abandon.

Relațiile cu bărbați însurați pornesc adesea cu pasiune și senzația de „iubire interzisă”, dar inevitabil se transformă într-un carusel emoțional dureros. Dincolo de momentele de intensitate, realitatea aduce vinovăție, anxietate și pierderea stimei de sine. Finalul este aproape întotdeauna același: femeia rămâne singură și dezamăgită, iar „povestea de dragoste” se dovedește a fi doar o iluzie.