„Singur și prosper”: Relațiile nu mai sunt singura cale spre fericire. Cum se schimbă prioritățile adulților

Viața de cuplu nu mai este singurul reper al unei existențe împlinite. Pentru un număr tot mai mare de adulți, singurătatea devine o alegere conștientă, asociată cu libertatea, dezvoltarea personală și o mai bună conectare cu propria identitate.

Datele arată că fenomenul este în creștere. În 2019, aproximativ patru din zece adulți cu vârste între 25 și 54 de ani nu se aflau într-o relație de cuplu, cu 9% mai mult față de anul 1990. Tendința continuă să se extindă, iar specialiștii observă o schimbare importantă de mentalitate: oamenii nu mai văd viața de celibatar ca pe o etapă temporară care trebuie depășită.

„Pe măsură ce tot mai mulți adulți văd singurătatea ca pe o alegere intenționată a stilului de viață, mulți prioritizează bunăstarea personală, relațiile semnificative, obiectivele de carieră și autonomia, în detrimentul ideii că ar trebui să fie într-un parteneriat romantic”, explică Christian Chan, profesor de consiliere la Universitatea Carolina de Nord din Greensboro.

Potrivit acestuia, statutul relațional nu este un indicator direct al fericirii sau al împlinirii personale.

„Persoanele singure pot duce vieți sănătoase și împlinite, iar cercetările sugerează că statutul relațional nu determină starea de bine”, afirmă specialistul.

De la o problemă, la alegere personală

Timp de generații, singurătatea a fost asociată cu lipsa unui partener sau cu o situație care trebuia schimbată. Astăzi, percepția începe să se transforme.

„Oamenii consideră acum celibatul ca pe o modalitate viabilă de a experimenta creșterea personală, nu ceva ce trebuie «reparat»”, spune Alexandra Foglia, directoarea programelor familiale la All in Solutions.

Specialista subliniază că o relație de calitate contează mai mult pentru starea de bine decât simplul fapt de a fi căsătorit sau într-un cuplu.

„Calitatea relațiilor tale este mult mai importantă pentru bunăstarea generală decât starea civilă”, explică Foglia.

Mai puțin stres, mai mult echilibru emoțional

Unul dintre principalele avantaje ale singurătății asumate este posibilitatea de a investi mai mult timp în propria dezvoltare.

„Alegerea de a rămâne singur le poate oferi oamenilor timpul și spațiul necesar pentru a investi în bunăstarea lor financiară, mentală și profesională”, spune Christian Chan.

Pentru unii oameni, lipsa unei relații romantice înseamnă și evitarea unor surse de stres asociate conflictelor sau compromisurilor permanente.

„Mulți oameni care au ales să rămână singuri nu sunt deconectați; pur și simplu au făcut alegerea de a trăi într-o stare de calm, echilibru și ritm emoțional sănătos”, afirmă Robert Dean Davies, medic psihiatru la Chroma Wellness Center.

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Singurătatea crește încrederea în sine

Specialiștii susțin că perioada petrecută singur poate ajuta oamenii să își înțeleagă mai bine propriile nevoi, valori și limite.

„Celibatul intenționat poate crește sentimentul de încredere în sine al unei persoane. Fără a lua decizii în funcție de un partener, oamenii au timp să dezvolte o conștientizare mai puternică a ceea ce apreciază și a propriilor nevoi pe termen lung”, explică Davies.

Această claritate poate fi utilă chiar și pentru cei care aleg ulterior să intre într-o relație deoarece le permite să facă alegeri mai conștiente.

Mai multe conexiuni în afara relației romantice

Contrar percepției comune, alegerea de a fi singur nu înseamnă automat izolare. Studiile arată că persoanele singure pot avea legături sociale puternice cu familia, prietenii și comunitatea.

„Alegerea de a rămâne singur nu înseamnă alegerea izolării. Mulți oameni cultivă prietenii profunde, relații familiale puternice și legături comunitare semnificative”, spune Chan.

Aceste relații pot oferi sprijin emoțional, sentiment de apartenență și stabilitate.

Libertatea de a decide pentru propria viață

Un alt beneficiu important al vieții fără partener este autonomia. Tot mai mulți adulți spun că apreciază controlul asupra timpului, locuinței și obiectivelor personale.

„Singurătatea intenționată oferă o mai mare autonomie. Mulți adulți care au ales să rămână singuri apreciază faptul că au control asupra alegerilor legate de modul de viață, timpul liber și urmărirea propriilor obiective”, afirmă Alexandra Foglia.

Specialiștii spun că această schimbare culturală nu reprezintă o respingere a relațiilor, ci o redefinire a modului în care oamenii privesc fericirea. Pentru tot mai mulți adulți, o viață împlinită nu mai este definită de existența unui partener, ci de echilibrul personal, conexiunile autentice și libertatea de a-și urma propriul drum, potrivit realsimple.com.