Persoanele care preferă singurătatea au aceste trăsături

Persoanele care aleg singurătatea știu să stabilească limite clare în relații. Momentele petrecute cu sine previn epuizarea și ajută la reorientarea nevoilor reale, potrivit El Economista.

Independența emoțională este o altă trăsătură definitorie. Valoarea personală nu este legată de interacțiunea socială. În momentele dificile, aceste persoane își analizează și gestionează singure trăirile.

Cei care se simt confortabil în singurătate sunt foarte selectivi în relații. Preferă un cerc restrâns de prieteni de încredere în locul unui grup extins, dar superficial. Deși pare un „semn rău" pentru unii, psihologii subliniază că nu este neapărat așa. Calitatea relațiilor contează mai mult decât numărul lor.

Fără distrageri externe, creativitatea și gândirea clară au spațiu să se dezvolte. Momentele de singurătate generează adesea un flux crescut de idei și reflecție. Rețelele sociale ne-au convins că a fi mereu înconjurat de oameni este un indicator al valorii personale. Experții contrazic acest mit: o persoană poate fi înconjurată de alții și să se simtă profund singură.

Aspectul cel mai delicat este tendința de a procesa emoțiile interior, fără a le împărtăși cu cineva. Pe termen lung, acest obicei poate duce la izolare involuntară.

Singurătatea aleasă aduce beneficii reale. Singurătatea nedorită, în schimb, este o cu totul altă poveste.

