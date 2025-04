Rezultate LOTO 6/49, joi, 3 aprilie 2025. Iată numerele câștigătoare

În urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 30.03.2025, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 03.04.2025, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

Numere extrase joi, 3 aprilie, 2025

Loto 6/49: 49 37 46 8 42 17

Loto 5/40: 7 36 39 34 38 26

Joker: 44 15 40 37 18 +3

Noroc: 6 3 9 1 5 7 5

Noroc Plus: 5 9 4 8 2 4

Super Noroc: 7 9 1 8 9 6

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13,22 milioane de lei (peste 2,65 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,64 milioane de lei (peste 2,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 212.700 de lei (peste 42.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 362.300 de lei (peste 72.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 358.300 de lei (peste 72.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 17.500 de lei.