Ce se întâmplă cu corpul tău când bei o cană de cafea zilnic

Beneficiile consumului de cafea: Mai mult decât un stimulent

1. Un plus de energie

Cafeaua conține cafeină, un stimulent natural care activează sistemul nervos central. Rezultatul? O stare de vigilență și energie care te ajută să începi ziua în forță sau să depășești cu brio căderea de energie de la ora 15:00.

2. Efect laxativ natural

Consumul de cafea stimulează motilitatea colonului – adică mișcările intestinale. Un studiu publicat în Nutrients în 2021 a arătat că aproximativ o treime dintre persoane simt nevoia de a merge la toaletă după o ceașcă de cafea.

3. Stare de spirit îmbunătățită

Un studiu din 2019, publicat în Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, a concluzionat că adulții sănătoși au înregistrat o îmbunătățire a dispoziției la doar 30 de minute după consumul de cafeină – mai evidentă în cazul cafelei normale decât a celei decofeinizate.

4. Reducerea riscului de boli neurodegenerative

Compușii antioxidanți și polifenolii din cafea pot avea efecte protectoare asupra creierului. Potrivit unui studiu publicat în 2021 în International Journal of Molecular Sciences, consumul regulat de cafea este corelat cu un risc redus de Alzheimer, Parkinson și demență.

5. Sănătate cardiovasculară îmbunătățită

Un alt studiu din Journal of Agricultural and Food Chemistry (2018) arată că persoanele care consumă 3–5 cești de cafea zilnic pot beneficia de o reducere cu 15% a riscului de boli cardiovasculare.

6. Funcție tiroidiană susținută

O cercetare din 2023 publicată în Nutrition Journal a descoperit o legătură între un consum moderat de cafeină și funcția tiroidiană echilibrată la persoanele cu tulburări metabolice.

Posibile riscuri ale consumului de cafea

1. Anxietate și tulburări de somn

Consumul excesiv de cafeină poate favoriza apariția anxietății, insomniilor și chiar a pierderii apetitului, conform unui studiu din Nutrients (2020) și unei cercetări publicate în Cureus (2021).

2. Fragilitate osoasă

Unele date sugerează o corelație între un consum ridicat de cafea și riscul crescut de fracturi de șold – mai ales în rândul femeilor peste 50 de ani – potrivit unui meta-studiu din Osteoporosis International (2022).

3. Complicații în sarcină

Deși până la 200 mg de cafeină pe zi este considerat sigur în sarcină, unele meta-analize recente arată o legătură între cafeină și riscuri precum avortul spontan, greutate mică la naștere și chiar leucemie infantilă.

4. Tensiune arterială

Cafeaua poate crește temporar tensiunea arterială, însă studiile recente, precum cel publicat în Blood Pressure (2022), indică faptul că pe termen lung nu contribuie semnificativ la hipertensiune.

5. Dependență de cafeină

Fiind o substanță psihoactivă, cafeina poate provoca dependență fizică și psihică, manifestată prin dureri de cap și iritabilitate în lipsa consumului, conform StatPearls.

Câtă cafea este sigur să consumi?

„Consumul moderat de cafea – între 3 și 4 cești pe zi – nu prezintă riscuri majore pentru persoanele sănătoase și poate aduce chiar beneficii,” afirmă Elizabeth Shaw, nutriționist și autoare, citând un studiu din Planta Medica (2017). Cu toate acestea, fiecare organism reacționează diferit. Persoanele cu sensibilitate la cafeină, probleme digestive, insomnii sau anemie feriprivă ar trebui să își limiteze consumul și să consulte un medic, potrivit Eating Well.