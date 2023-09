Românul Adrian Stoica a câştigat America's Got Talent şi a luat 1.000.000 de dolari!

În etapa finală, Stoica și câinele său, Hurricane, au prezentat un act despre o cină romantică.

Câinele a interpretat rolul „ajutorului îndrăgostitului”, în timp ce Adrian Stoica s-a pregătit pentru o scenă de cină romantică fictivă cu Sofia Vergara.

„A fost ca şi cum câinele a jucat într-o piesă de teatru. Chiar noaptea trecută m-am uitat la Beverly Hills Chihuahua, iar Hurricane este mai bun decât orice câine din filmul ăla.

Deci e clar că ar trebui să joace într-un film sau musical, pentru că e un star", a declarat Simon Cowell, conform USA Today.

„Călătoria noastră de la America's Got talent este incredibilă. Nu căutăm perfecţiunea. Ci ne place ceea ce facem împreună. Atunci când am aflat că suntem în finală am ajuns acasă şi am aflat că Rory, câinele meu cel mai mare, a murit. A murit la zece zile după semifinală. Ea fusese mentorul lui Hurricane. Erau ca surorile. Hurricane m-a ajutat să depăşesc momentele dificile. Îmi cunoaşte emoţiile. După ce a murit Rory am realizat că viaţa este scurtă şi că trebuie să îţi urmezi visele. Iar visul nostru este acela de a face un musical cu căţei. Iar America's Got Talent este şansa noastră de a ne îndeplini acest vis,” a declarat Adrian Stoica.

Finala America’s Got Talent a avut loc pe 27 septembrie 2023, în Las Vegas.

Cascadorul devenit dresor

În vârstă de 45 de ani, Adrian Stoica este originar din Brașov, dar s-a mutat în Italia în urmă cu aproximativ 20 de ani. Adrian Stoica este un fost cascador care acum este antrenor de câini şi instructor Disc Dog.

A reuşit să-şi transforme pasiunea într-o meserie şi încântă jumătate de lume cu spectacolele sale.

Adrian Stoica and Hurricane pull out all the stops to IMPRESS Sofia Vergara! | Finals | AGT 2023