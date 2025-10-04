Testul Casei: Cum îți reflectă personalitatea spațiul pe care îl imaginezi

Tot ce trebuie să faci este să desenezi sau să îți imaginezi o casă, cât mai liber, fără instrucțiuni precise. În funcție de elementele pe care le incluzi, de poziționarea lor și de modul în care le descrii, se conturează o hartă a felului în care vezi viața ta interioară.

Acoperișul simbolizează gândurile, planurile, dorințele. Un acoperiș mare arată imaginație și visare, în timp ce unul mic sugerează pragmatism.

Ușa reprezintă deschiderea ta către ceilalți. O ușă largă semnifică disponibilitate, prietenie, iar o ușă mică sau închisă arată o tendință spre introversie.

Ferestrele reflectă curiozitatea și modul în care privești lumea. Ferestre mari și luminoase indică optimism, iar ferestre mici sau lipsa lor pot sugera închidere și rezervă.

Detaliile precum grădina, gardul, drumul spre casă exprimă modul în care te raportezi la ceilalți: apropiere, protecție sau distanță.

Interpretarea acestui test poate fi surprinzătoare, pentru că deseori scoate la iveală frici ascunse sau dorințe nespuse.