x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Testul Ceasului: Cum te raportezi la timp și responsabilitate

Testul Ceasului: Cum te raportezi la timp și responsabilitate

de Andreea Tiron    |    05 Oct 2025   •   06:40
Testul Ceasului: Cum te raportezi la timp și responsabilitate

În testul ceasului, ți se cere să îți imaginezi un ceas care arată o anumită oră sau să desenezi unul.

Poate părea simplu, dar psihologii folosesc acest exercițiu pentru a explora relația fiecărei persoane cu timpul, disciplina și presiunea responsabilităților.

  • Ora aleasă: dacă alegi ore de dimineață, poate însemna dorință de control și disciplină; după-amiaza reflectă echilibru și relaxare; seara sugerează tendința spre introspecție.

  • Starea ceasului: un ceas clar, funcțional arată organizare și seriozitate. Un ceas spart, lipsit de limbi sau confuz poate semnala stres, anxietate sau sentimentul de a fi „împotriva timpului”.

  • Stilul desenului: un ceas clasic poate indica atașament față de tradiție și reguli, pe când un ceas modern, abstract, arată adaptabilitate și spirit creativ.

Acest test este excelent pentru a descoperi dacă o persoană este mai orientată spre trecut, prezent sau viitor.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: test de personalitate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri