Când „o mână de ajutor” poate agrava răul

Este o exagerare a ciufuţilor când susţin că românii trec indiferenţi pe lângă un trecător căzut pe stradă din pricina unui necaz de sănătate. Românii sar să-l ajute, dar în elanul lor trebuie să ştie că unele ajutorări nepotrivite pot agrava răul.



Când cel prăbuşit pe stradă este scăldat în transpiraţii reci, palid, cu dureri în piept, îngrozit că moare, este evident că el are o criză cardiacă. El trebuie ridicat în şezut şi sprijinit de un gard, i se vor lărgi gulerul, cravata, pentru a-i uşura respiraţia. Dacă este acasă sau poate fi dus într-o încăpere apropiată, cel cu simptomele cardiace de mai sus va fi aşezat comod pe un scaun şi îndemnat să sugă sub limbă 1-2 pastile de nitroglicerină. Dacă ştie că este cardiac el trebuie să aibă mereu în buzunar un tub cu pastile de nitroglicerină. Va fi anunţată Salvarea. Dacă durerea în piept nu dispare după câteva minute cu nitroglicerină, sunt semne de un posibil infarct şi, de urgenţă, suferindul trebuie dus la spital. Dacă cel căzut are spasme, face spume la gură, nu este conştient, el poate avea o criză de epilepsie. Cei care i-au sărit în ajutor trebuie să aşeze epilepticul pe o parte, să se procedeze ca să nu-şi înghită limba, el trebuie ferit să nu se lovească cu capul de ceva. Acea legendă că, în criză, epilepticului trebuie să-i muşte cineva degetul mic este o aiureală.

Dacă omul s-a împiedicat şi a căzut, se vaită de picior, este o eroare ca oamenii din jur să-l ridice şi să-l sfătuiască să pună piciorul în pământ, să încerce a păşi… El trebuie povăţuit să nu folosească piciorul agresat. Dacă pune piciorul în pământ și face 1-2 paşi, poate agrava situaţia. O fisură poate să ajungă astfel fractură, o fractură prin folosirea piciorului poate deveni fractură deschisă.

Când unui om îi curge sânge din nas, el trebuie sfătuit să-şi apese din exterior nara care sângerează şi să se ducă la spital. Obiceiul acela de a-l povăţui să ridice mâna în poziţie verticală şi să ţină capul pe spate înseamnă ceva ineficient. Ba mai mult, cu capul pe spate poate înghiţi sângele ce curge din nas.

Florin Condurăţeanu