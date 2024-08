13 alimente benefice pentru sănătatea rinichilor

Totodată, rinichii produc hormoni care ajută la reglarea unor funcții ale organismului, precum tensiunea arterială sau sănătatea oaselor.

Astfel că alimentația este extrem de importantă pentru sănătatea acestora.

Pește gras

Peștii sunt bogați în proteine și acizi grași Omega 3, iar cei mai buni sunt somonul, tonul, știuca. Potrivit Fundației Naționale pentru Rinichi din SUA, acizii grași Omega-3 pot reduce nivelul trigliceridelor din sânge, ceea ce va duce și la scăderea tensiunii arteriale.

Dacă suferi de afecțiuni ale rinichilor trebuie să monitorizezi cantitatea de fosfor și potasiu și peștele pe care alegi să îl consumi.

Varză

Varza are puțin potasiu și sodiu, dar multe fibre, vitamina C și vitamina K.

Ardei gras

Ardeii grași conțin vitamina B6, B9, C și K, dar și antioxidanți. Au o concentrație scăzută de potasiu.

Merișoare

Merișoarele sunt benefice pentru afecțiunile tractului urinar.

Bacteriile se află de obicei în vezica urinară, însă pot migra spre rinichi, ducând la complicații uneori grave. Poți consuma merișoare zilnic penru a reduce acest risc.

Acestea conțin antioxidanți care atenuează inflamațiile și ajută la menținerea sănătății inimii și a stomacului.

Afine

Afinele sunt bogate în antioxidanți și conțin multă vitamina C și fibre. Sunt benefice pentru întreg organismul.

Legume cu frunze verzi

Spanacul și varza kale conțin vitamine, minerale și fibre. Însă au un conținut ridicat de potasiu.

Ulei de măsline

Uleiul de măsșine conține antioxidanți și acizi grași Omega-3 care pot îmbunătăți starea de sănătate a organismului.

Un studiu realizat de Universitatea Harvard arată că poate scădea nivelul colesterolului și poate reduce riscul de apariție a bolilor cardiovasculare, demenței și a anumitor tipuri de cancer.

Usturoi

Usturoiul are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare și conține alicină, o substanță care protejează rinichii.

Ceapă

Ceapa conține vitamina B6, vitamina C, mangan și cupru. Ceapa mai conține quercitină, o substanță despre care studiile au descoperit că are capacitatea de a lupta cu diferite forme de cancer, cu tensiunea arterială și cu bolile cardiovasculare.

Conopidă

Conopida conține multe vitamine și minerale: vitamina C, vitamina B6, vitamina B9, vitamina K și fibre. Are și alți compuși care pot neutraliza anumite toxine, ceea ce ajută rinichii să își îndeplinească mai ușor funcțiile. Are însă și un aport destul de ridicat de potasiu și fosfor.

Albuș de ou

Consumul de albuș de ou este recomandat persoanelor care au afecțiuni ale rinichilor. Conținutul de proteine este benefic mai ales pentru cei care fac dializă.

Rucola

Rucola conține magneziu, fier, calciu, vitamina A, vitamina B9, vitamina C și vitamina K. Este bogată în antioxidanți care pot preveni apariția mai multor tipuri de cancer.

Mere

Merele conțin quercitină și fibre care reglează colesterolul și nivelul de zahăr din sânge. Sunt foarte bogate în antioxidanți, potrivit hellortaste.ro.