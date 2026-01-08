3 alimente pe care să NU le consumi. Avertismentul unui expert în longevitate

Medicul David Céspedes, recunoscut pentru studiile sale asupra longevității, recomandă eliminarea totală a acestor produse din dietă.

„Nu ar trebui să intre niciodată în casa ta pentru că îți fură ani din viață”, spune specialistul, subliniind că ambalajele induc în eroare consumatorii.

Expertul subliniază că o alimentație echilibrată, bazată pe alimente integrale, este esențială pentru energie zilnică, imunitate puternică și stare de bine fizică și emoțională.

3 alimente pe care trebuie să le eviți.

Acesta spune că margarina, iaurturile cu arome și mezelurile din piept de curcan par sănătoase, însă au efecte nocive asupra sănătății.

Margarina

Margarina, promovată ani la rând ca alternativă sănătoasă la unt, este un amestec de uleiuri vegetale rafinate, hidrogenate și oxidate, pline de grăsimi trans.

Iaurturi cu arome

Deși apar ca opțiuni dietetice și au gust delicios, sunt de fapt „deserturi deghizate”, încărcate cu zaharuri și aditivi.

Mezeluri din curcan

Mezelurile din piept de curcan nu conțin carne reală, fiind alcătuite dintr-o pastă presată alcătuită din amidonuri, zaharuri, făinuri și aditivi, cu niveluri ridicate de nitrați și fosfați. Aceste substanțe produc inflamații cronice și afectează rinichii

„Nu te baza niciodată pe informațiile de pe fața ambalajului. Alimentele care îți promit sănătate sunt cele care ți-o iau cel mai repede”, spune medicul David Céspedes, citat de ziaruldeiasi.ro.