3 obiceiuri după masă care te ajută să îți controlezi glicemia

Astfel că o plimbare de 10 minute, hidratarea și fibrele din fructe reduc salturile bruște alee glicemiei, susțin studiile citate de dieteticieni.

Plimbare scurtă

Mișcarea ușoară imediat după masă consumă glucoza direct din mușchi, redirecționând fluxul sanguin și prevenind acumularea în sânge.

Un studiu pe adulți sănătoși confirmă că 10 minute de mers pe jos scad glicemia mai eficient decât odihna, efect comparabil cu 30 de minute de mers, ideal pentru diabetici de tip 2 pe termen lung.

De asemenea, treburile casnice ușoare sunt recomandate, cum ar fi punerea spălareae vaselor, întinderea rufelor. Un studiu a arătat că 1-3 minute de urcat scările au îmbunătățit nivelurile de insulină și glucoză după masă.

Hidratare

Apa diluează glucoza și ajută rinichii să elimine excesul de glucoză, menținând volumul sanguin stabil, fără a înlocui însă mișcarea.

De asemenea, hidratarea contribuie la un volum normal de sânge, ceea ce are un impact important asupra nivelului glicemiei. Consumul de apă diluează concentrația glucozei și susține valori mai stabile ale zahărului din sânge, potrivit catine.ro.

Consumă fibre

Încheie masa cu fructe de pădure, budincă de chia sau kimchi fermentat: fibrele încetinesc absorbția carbohidraților, probioticele reglează metabolismul și reduc inflamația.

Aceste obiceiuri rapide nu substituie tratamentul medical, dar stabilizează energia și sănătatea metabolică.