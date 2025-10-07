4 beneficii extraordinare ale ayranului asupra sănătății

Ayranul se prepară din iaurt, apă și sare și este prferată mai ales în țările din sud-estul Europei, Asia Mică și Orientul Mijlociu. Cu o tradiție de peste un mileniu, ayranul era consumat de turcii nomazi pentru hidratare și susținerea energiei în călătoriile lungi.

Beneficii pentru sănătate

Compoziția simplă a ayranului - iaurt, apă și puțină sare - îi conferă o valoare nutritivă importantă. În 100 ml de ayran preparat cu iaurt integral se regăsesc aproximativ 34 de calorii, 2 grame proteine, 2 grame grăsimi și 120 mg calciu, alături de minerale esențiale, precum potasiu și magneziu.

Hidratare

Este apreciat în special pentru hidratarea organismului, fiind o alegere recomandată în zilele caniculare sau după efort fizic intens datorită echilibrului de electroliți. Profesorul Barbaros Özer, expert în tehnologia lactatelor de la Universitatea din Ankara, subliniază rolul băuturii în refacerea echilibrului mineral al organismului, pierdut prin transpirație.

Digestie

Culturile lactice active din iaurt mențin echilibrul microbiomului intestinal, facilitând digestia după mese copioase și condimentate, reducând disconfortul gastro-intestinal.

Osteoporoză

De asemenea, ayranul este o sursă valoroasă de calciu și vitamina D, esențiale pentru sănătatea oaselor și prevenirea osteoporozei. Proteinele din iaurt susțin formarea matricei osoase și mențin flexibilitatea sistemului osos.

Mahmureală

Totodată, băutura este folosită tradițional în Turcia ca remediu pentru mahmureală, ajutând la rehidratare și diminuarea stării de greață și oboseală după consumul de alcool.

Precauții și contraindicații

Ayranul trebuie econsumat cu moderație de persoanele cu hipertensiune arterială, probleme renale sau care necesită restricționarea aportului de sare, având în vedere conținutul său de sodiu.

Alegerea sortimentelor cu conținut redus de grăsimi este recomandată celor care urmăresc controlul greutății sau sănătatea cardiovasculară.

Persoanele alergice la proteinele din lapte sau cu intoleranță severă la lactoză ar trebui să evite această băutură,â deoarece pot apărea reacții adverse.

Preparat la domiciliu, ayranul permite ajustarea cantității de sare și alegerea unui iaurt adecvat pentru nevoile nutriționale individuale, potrivit a1.ro.