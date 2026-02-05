5 alimente care afectează grav sănătatea creierului

Potrivit dr. Uma Nadoo, psihiatru format la Harvard și specialist în nutriție, există anumite alimente care pot afecta negativ creierul și pe care ar fi bine să le evităm

1. Îndulcitori artificiali

Îndulcitorii artificiali, precum aspratamul, au fost asociați cu efecte negative asupra microbiomului intestinal, ceea ce poate contribui la anxietate și depresie. Studiile sugerează că aspartamul poate provoca stres oxidativ și tulburări de dispoziție.

În 2023, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a clasificat aspartamul ca fiind „posibil cancerigen pentru oameni”.

2. Uleiuri industriale din semințe

Uleiurile procesate din soia, porumb, floarea-soarelui ori șofrănelconțin cantități mari de acizi grași omega-6, care, în exces, pot stimula procese inflamatorii la nivel cerebral.

Dr. Naidoo recomandă alternative mai sănătoase pentru gătit: ulei de măsline, ulei de cocos sau ulei de avocado extravirgine.

3. Alimente ultraprocesate și aditivi

Produsele care conțin concervanți, coloranți ori potențiatori de aromă pot afecta negativ funcționarea creierului, perturbând neurotransmițătorii și favorizând tulburările de dispoziție sau declinul cognitiv.

Nutriționiștii recomandă consumul de fructe, legume, carne slabă și cereale integrale, bogate în nutrienți fără chimicale dăunătoare.

4. Gustări și băuturi cu zahăr

Zahărul rafinat, prezent în sucuri, dulciuri și snacks-uri, produce creșteri bruște ale glicemiei, urmate de scăderi rapide, afectând concentrarea și starea emoțională. Pe termen lung, excesul de zahăr crește riscul de demență și Alzheimer.

Alternativele recomandate includ fructele sau îndulcitorii naturali, precum mierea, consumate cu moderație.

5. Grăsimi trans și alimente prăjite

Grăsimile trans, întâlnite în alimentația de ip fast-food și produse ambalate, pot reduce fluxul sanguin către creier, limitând aportul de oxigen și nutrienți. Aceasta poate afecta memoria, claritatea mentală și sănătatea cognitivă pe termen lung.

Dr. Naidoo subliniază astfel că o alimentație echilibrată, naturală și neprocesată rămâne una dintre cele mai eficiente strategii pentru menținerea sănătății creierului și prevenirea declinului cognitiv, notează longevitymagazine.ro.