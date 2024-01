Alimentul care poate fi consumat la orice oră și nu îngrașă. Mihaela Bilic: ”Nu avem cu ce să greșim”

Alimentul extrem de sănătos, care poate fi consumat la orice oră și care nu îngrașă. Medic: ”Nu ai cum să greșești!”

Iată câteva strategii pentru a-ți menține și chiar a-ți reduce greutatea corporală:

Stabilirea Obiectivelor Realiste: Setarea de obiective realiste și accesibile în ceea ce privește pierderea în greutate poate spori succesul și menținerea motivației.

Menținerea Hidratării Corecte: Consumul adecvat de apă joacă un rol esențial în gestionarea greutății. Românii învață să își mențină corpul bine hidratat pentru a sprijini procesele metabolice.

Monitorizarea Consumului Caloric: Aplicațiile mobile și dispozitivele de monitorizare a activității fizice devin instrumente utile în conștientizarea consumului caloric și a progresului în lupta cu kilogramele.

Totuși, există un aliment care poate fi consumat la orice oră deoarece nu îngrașă. Cu un gust savuros și o varietate de arome, murăturile sunt și o sursă bogată de beneficii pentru sănătate.

Beneficiile consumului regulat de mjrături:

Probiotice pentru Sistemul Digestiv: Murăturile sunt bogate în bacterii benefice care susțin sănătatea intestinelor și a sistemului digestiv. Consumul de probiotice poate contribui la echilibrarea florei intestinale și la îmbunătățirea procesului de digestie.

Sursă de Antioxidanți: Datorită procesului de fermentare, murăturile conțin antioxidanți care ajută la combaterea radicalilor liberi din organism. Acești compuși contribuie la menținerea sănătății celulelor și reducerea riscului de boli cronice.

Îmbunătățirea Sistemului Imunitar: Murăturile sunt bogate în vitamine și minerale esențiale, precum vitamina C, care susțin sistemul imunitar. Consumul regulat poate contribui la reducerea riscului de viroze și infecții.

Reglarea Glicemiei: Anumite tipuri de murături, precum castraveții murați, pot ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Acest aspect este benefic pentru persoanele cu diabet sau cele care doresc să își mențină o glicemie stabilă.

Aport Redus de Calorii și Grăsimi: Murăturile sunt o gustare cu un conținut caloric scăzut și conținut redus de grăsimi. Acestea pot fi o alternativă sănătoasă la gustările bogate în calorii și la alimentele procesate.

Contribuție la Menținerea Greutății Corporale: Datorită conținutului lor redus de calorii și a aromei intense, murăturile pot fi incluse cu succes în diete, oferind senzația de sațietate. Deși gustul murăturilor poate varia în funcție de rețetă și preferințele personale, beneficiile lor pentru sănătate sunt recunoscute.

Murăturile conțin însă și multă sare, motiv pentru care, consumate excesiv, pot avea și efecte negative asupra sănătății, precum creșterea tensiunii arteriale.

”Nu avem cu ce să greșim”

Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, explică faptul că este bine să consumăm zilnic de murături.

.„Dacă nu avem probleme cu sarea prea multă, că asta e singura problemă. Aceia care au saramură: varza murată, castraveți, gogonele, sunt niște produse pe care celor din străinătate care au emigrat le este foarte greu să le găsească. Trebuie să mergi la restaurant turcesc... Nici nu știu în ce tip de supermarket poți să găsești murături în saramură.

Da, este un probiotic atât de la îndemână pe care bunicii noștri îl foloseau în timpul iernii. Are și vitamina C și probiotice. Singurul lucru e că sunt sărate și atunci poate ar fi bine să nu mai punem sare în restul mâncării, dar din punct de vedere „greșeală că am mâncat murături în fiecare zi, nu avem cu ce să greșim", a spus Mihaela Bilic potrivit DCNews.