Alimentul care poate fi consumat seara. Nu îngrașă și reglează nivelul de zahăr din sânge

O plantă are nu doar un gust puternic dar și beneficii importante pentru sănătate. Poate fi consumat sub formă de ceai înainte de culcare și ajută la pierderea în greutate și reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Ghimbirul are un gust picant, fiind adăugat în diverse preparate culinare ori consumat sub formă de ceai. Se folosește proaspăt, uscat, murat, sub formă de pulbere.

Conține gingerol, un ulei esențial cu efecte antiinflamatorii și antioxidante. Este util împotriva senzațiilor de greață și vărsături.

Totodată, ajută la golirea stomacului, ceea ce ajută în indigestia cronică, favorizează eliminarea bacteriilor și altor microorganisme intestinale nocive.

Este util în caz de răceală și gripă, reduce durerile menstruale deoarece conține minreale cu efecte antispastice.

Cercetările vizează reducerea dezvoltării cancerului colorectal și protejarea împotriva deteriorării cognitive legate de vârstă.

Totodată, ghimbirul ajută la pierderea în greutate, ajutând la creșterea numărului de calorii arse sau la reducerea inflamației.

Ajută și la reducerea nivelurilor de insulină din sânge, fiind benefic persoanelor cu diabet de tip 2.

Infuzia de ghimbir

Consumul de ghimbir înainte de culcare ajută la inducerea somnului, mai ales atunci când ne supără problemele gastrice.

Rădăcina de ghimbir se curăță și se taie, adăugându-se două felii la fiecare ceașcă. Apa se încălzește într-un ibric iar feliile se adaugă înainte să dea în clocot. Apoi se lasă circa 15 minute, potrivit dcnews.ro.